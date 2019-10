Vielfältiger Lebensraum für seltene Tierarten

Bühl



Jürgen Früh verabschiedet Bühl (red) - Im feierlichen Rahmen wurde am Mittwoch Jürgen Früh, ehemaliger Direktor am Amtsgericht Bühl, offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Als Nachfolger agiert bereits seit Februar Sebastian Wußler. Dieser war zuvor bei der Staatsanwaltschaft Freiburg tätig (Foto: for).