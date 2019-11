Mehrheit für Klimapartnerschaft

Rastatt



"Stadt muss sich neu erfinden" Rastatt (dm) - Der Gewerbeverein RA³ besteht seit zehn Jahren. Was hat er in dieser Zeit erreicht, was nicht? Im BT-Interview gibt Vorsitzender Thomas Richers Antworten. Er ist überzeugt: Die Stadt Rastatt müsse sich mutig neu erfinden, um Strahlkraft zu entwickeln (Foto: dm). » Weitersagen (dm) - Der Gewerbeverein RA³ besteht seit zehn Jahren. Was hat er in dieser Zeit erreicht, was nicht? Im BT-Interview gibt Vorsitzender Thomas Richers Antworten. Er ist überzeugt: Die Stadt Rastatt müsse sich mutig neu erfinden, um Strahlkraft zu entwickeln (Foto: dm). » - Mehr