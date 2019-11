Einblick in dunkles Kapitel



Bei der Vorstellung der Chronik am Donnerstagabend im Bürgersaal zeigte Bürgermeister Dietmar Späth die Gründe auf, warum man dieses Buch in Auftrag gab. Die Geschichte Muggensturms sei zwar schon in der 1985 von Ernst Schneider zur 800-Jahr-Feier verfassten Ortschronik umfassend bearbeitet worden. Allerdings sei selbst in den 80er-Jahren eine Aufarbeitung der dunklen Jahre des Nationalsozialismus in Muggensturm nur bedingt möglich gewesen, ergänzte Jung. Aus diesem Grund, so Späth weiter, entschied man sich vor vier Jahren, die Chronik zu ergänzen und insbesondere die Zeit zwischen 1933 und 1949 möglichst genau beleuchten zu lassen.

Ursprünglich sollte das Buch schon zum 825-jährigen Jubiläum der Gemeinde erscheinen. Dies sei aber aufgrund der sehr zeitaufwendigen Recherche- und Quellenarbeit nicht möglich gewesen.

Der Verfasser hob besonders hervor, dass seitens der Gemeinde und sonstiger Behörden keinerlei Einflussnahme stattgefunden habe. Alles, was er herausgearbeitet habe, beruhe auf Unterlagen, Urkunden und Akten des Generallandesarchivs Karlsruhe, des Kreisarchivs Rastatt und von Kirchen- und Privatarchiven. Besonders hob Jung die zahlreichen aus der Bevölkerung zur Verfügung gestellten Unterlagen sowie die Protokolle der Muggensturmer Gemeinderatssitzungen zwischen 1930 und 1950 hervor, die einen einmaligen Einblick geben.

Christian Jung trug bei der Vorstellung des Buchs auch einige Abschnitte vor. Es ist schon erstaunlich, welche Geschichten und Gegebenheiten zutage treten, wenn die Mauer des Schweigens in den Familien gebrochen wird. So erfährt man unter anderem, dass Muggensturm zwar sehr religiös war, aber die Gemeinde dennoch empfänglich für die im Nationalsozialismus alltägliche Diskriminierung war. Nicht wenige Muggensturmer gehörten bereits vor 1933 der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei an.

NS-Zeit wurde bislang nicht aufgearbeitet

Allerdings gab es in Muggensturm auch Menschen, die sich unter Lebensgefahr gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit einsetzten. So insbesondere Mitglieder der SPD, der Kommunisten und der katholischen Kirche. Viel zu lange, so bedauerte Jung, habe man es versäumt, diese dunkle Epoche der Muggensturmer Geschichte aufzuarbeiten. Selbst in den 70er und 80er Jahren, als man in der Bundesrepublik vermehrt begann, sich mit dem Nationalsozialismus auseinanderzusetzen, habe man in Muggensturm, wie auch in anderen Gemeinden der Region, davon abgesehen. Stets war die Entschuldigung, dass man die Vergangenheit besser ruhen lasse, um den Dorffrieden zu wahren.

Schwer hatten es auch Mädchen, die während der Besatzung Beziehungen zu französischen Soldaten eingingen. Hierzu liegen auch Zeitzeugenberichte von Nachkommen solcher Beziehungen vor. Die Mütter sahen sich schlimmen Anfeindungen ausgesetzt. Zudem wurde deutlich, dass einige Nachkommen bis heute ihre Väter nicht kennen, die zum Teil aus Marokko stammen.

Bürgermeister Späth zeigte sich sehr angetan vom historischen Lesebuch und freute sich besonders über die Bereitschaft vieler Zeitzeugen, mit Christian Jung zu sprechen. Das Buch "Tradition durch Erinnerung" ist für 19,90 Euro beim Verlag Regionalkultur sowie bei der Gemeinde Muggensturm zu erhalten.