Zwei neue Treffpunkte für die Auer Jugend



Die Schaffung eines Treffpunkts war neben besseren Verbindungen des öffentlichen Nahverkehrs der größte Wunsch der Jugendlichen (wir berichteten). Auch eine Umfrage war durchgeführt worden.

Dass der Freilufttreff buchstäblich aus dem Nichts binnen weniger als zwölf Stunden zur Realität wurde, ist dem "Macherbus" zu verdanken. Das hört sich nach Zupacken an - und genau so war es. Das Aktionsmobil ist eine Kreation der EnBW. Seit vier Jahren schickt der Energiekonzern jeden Sommer den "Macherbus" durchs Land, um soziale Vorhaben mit Tatkraft zu unterstützen. Wer in den Genuss dieser Hilfe kommen will, muss bei einem Wettbewerb seine Pläne vorstellen und bei einer Internetabstimmung die meisten Stimmen holen.

Au am Rhein hat sich gemeldet, wurde in der Sparte "Jugend" in die engere Wahl genommen und hat gegen drei Mitbewerber mit deutlichem Abstand gewonnen. Am Donnerstagmorgen kam der "Macherbus" an und mit ihm rund zehn Helfer, die alle bei der EnBW beschäftigt sind. Wie Teamleiter Thomas Kuttruff berichtet, stammen die Mitglieder der Truppe aus verschiedenen Bereichen des Unternehmens.

Ihre regulären Arbeitsplätze sind in der Verwaltung, im technischen Bereich oder sonstwo. Wer für einen Tag Macherbusmacher sein will, muss sich an einer firmeninternen Ausschreibung bewerben. Zur EnBW-Mannschaft stießen Bauhofkräfte der Gemeinde, der Hausmeister der Rheinauschule und Zimmermann Marcel Jirgensons mit Mitarbeitern seiner Firma. Einen Teil seiner Leistungen stellte der Handwerksbetrieb der guten Sache unentgeltlich zur Verfügung. Materialkosten konnten aus dem Preisgeld in Höhe von 5 000 Euro bezahlt werden, das mit dem "Macherbus" ergattert worden war.

Nach Schulschluss am Nachmittag vergrößerten Jugendliche die ohnehin schon stattliche Helferschar, um sich hauptsächlich dem Bau von Sitzgelegenheiten aus Paletten und der Ausformung der als Hügelkette modellierten Radstrecke zu widmen. Schwer im Einsatz waren ebenso Bürgermeisterin Veronika Laukart und Gemeinderätin Michaela Kern, die im "Quartier 2020" für Jugendthemen zuständig ist.

Schon kurz nach Mittag war der aus Holz konstruierte Pavillon aufgeschlagen. Sein Standplatz war zuvor gepflastert worden. Und das alles geschah am bis dahin heißesten Tag des Jahres. Drei von der Gemeinde installierte, mit Getränken und Eis bestückte Kühlschränke und eine Tiefkühltruhe mussten mehrmals aufgefüllt werden. Eine förmliche Einweihung der Open-Air-Lounge gab es nicht.

Da sie pünktlich zum Beginn der Ferien bereitsteht, ist an der raschen Inbesitznahme nicht zu zweifeln. Wie Laukart mitteilte, wird noch eine Tafel mit Verhaltensregeln aufgestellt. Man werde die Entwicklung beobachten. Bleibt zu hoffen, dass die Nutznießer den Fleiß der Macher zu würdigen wissen, denen von Temperaturen nahe 40 Grad der Schweiß literweise aus den Poren getrieben wurde.