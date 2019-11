Hindernisstrecke mit Bobby-Car bewältigt









Die Alten Herren spielten in zwei Gruppen ihre Sieger aus, wobei die Mannschaften so ausgeglichen waren, dass nach zwölf Minuten die Sieger im Neun-Meter-Schießen ermittelt werden mussten. Hier setzte sich die erste Mannschaft vom SV Au am Rhein gegen den FV Steinmauern mit 3:1 durch. Mit 6:5 erreichten die Sportfreunde Forchheim vor dem 1. SV Mörsch den dritten Platz.

Närrisch kostümiert waren bei hochsommerlichen Temperaturen zehn der zwölf angemeldeten Mannschaften angetreten, darunter zwei Frauenteams. Jede Mannschaft bestand jeweils aus einem Torwart und fünf Feldspielern.

Um die Chancengleichheit zu wahren, mussten die Männermannschaften gegen die Damen mit einem Handicap antreten. Ihnen wurde die Schrittweite durch ein Gummiseil eingeengt. Nach dem Fußball würfelten die Mannschaften aus, ob sie als Jux-Aufgabe einen um die Stirn gebundenen nassen Schwamm an einer Wand ausdrücken, mit einem Bobby-Car eine Hindernisstrecke überwinden oder eine Strecke mit einem Dreier-Ski bewältigen wollten. In drei Gruppen maßen sich die Mannschaften "Männerballett Au", die Durmersheimer Hexen, "Sporties", "Dammwaldhexen", "Floh vom David", "Auer BTV", "Der Klügere gibt nach", "Promillepanzer", "TV Au", "Go Home Service" und "Beer Watch". Auf und neben dem Platz spürte man, dass es bei dem Turnier mehr um Spaß und Party als ums runde Leder ging.

Bei den Herren siegten die Durmersheimer Hexen, vor den "Promillepanzer" und dem Titelverteidiger "Auer BVT". "Go Home Service" konnte als Mac-Donalds-Clown den Pokal für das beste Kostüm mit nach Hause nehmen.

Lebhaft ging es auf dem Sportgelände am Sonntagvormittag zu. Die Eltern und die Betreuer hatten alle Hände voll zu tun, bis die Trikots, die Sporthosen, die Stutzen mit Schienbeinschützer angezogen, die Fußballschuhe geschnürt und die Mannschaften eingeteilt waren.

Spielberechtigt waren jeweils vier Feldspieler und ein Torwart. Zum Glück durften die Bambini fliegend wechseln. Die G-(U7) und F-(U8/U9) Jugend vom Jugendförderverein Rastatter JFV, RW Elchesheim, FV Würmersheim, SV Au und Phönix Durmersheim beteiligten sich am Sparkassen-Jugendtag. Parallel zeigten auf dem Nebenplatz die C- (U14/U15) und die D-Jugend (U12/U13) ihr Können. Den sportlichen Abschluss des SV Sportfests zum 100-jährigen Bestehen bildete das Spiel der ersten Mannschaft vom SV Au gegen den FV Baden-Oos und das der zweiten Auer Mannschaft gegen die Reserve aus Elchesheim.