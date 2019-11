Woran erkennt man einen Kohlrabi? Rastatt (sawe) - Die Gartenanlage Murgdamm, in der es derzeit wunderbar blüht und duftet, wird alle Jahre wieder auch von Kindergartenkindern besucht. Die bekommen dann beispielsweise erklärt, woran man einen Kohlrabi oder Rote Beete erkennt oder welche Obstbäume es gibt. Und manchmal dürfen sie auch Kartoffeln oder



Mohrrüben ausgraben, wenn gerade die Zeit dafür ist.







Bisher fand dieser "Nachwuchsunterricht" in Gärten der Mitglieder statt. Jetzt haben die Hobbygärtner in großer Gemeinschaftsleistung einen Schulgarten geschaffen, der schon lange auf dem Wunschzettel stand. Verwirklicht werden konnte das "grüne Klassenzimmer" auf einem Teil eines besonders großen freigewordenen Gartengrundstücks. Zwei Gärten daraus zu machen ging nicht aufgrund des ungünstigen Geländezuschnitts, sagt der Vorsitzende Waldemar Schmidt, wohlwissend, dass die Nachfrage nach solchen Refugien ungebrochen groß ist: "Wir hätten da aber keine zwei Lauben draufgekriegt", fügt er an. Also wurde der große Schrebergarten etwas verkleinert und der Schulgarten auf einer Fläche von rund 180 Quadratmetern angelegt. "Wir haben 2017 angefangen zu bauen", berichtet Schmidt weiter. Zunächst rodete eine Firma das Gelände und versetzte den Zaun. Rasen wurde eingesät, und es wurden Obstbäume und Sträucher gepflanzt. Am Schulgarten haben die Gartenfreunde bisher mehr als 14 Monate in ihrer Freizeit gearbeitet. Es fehlen zwar noch einige Kleinigkeiten, aber schon jetzt sieht die Anlage "wirklich klasse aus", freut sich der Vorsitzende über das gelungene Projekt: "Da steckt viel Arbeit drin." Davon konnten sich die Kinder der Kita Rheinau-Nord überzeugen, die vergangene Woche als erste das "grüne Klassenzimmer" besuchten und somit auch gleich vermittelt bekamen, was in einer Gemeinschaft alles möglich ist. Neben Bäumen und Sträuchern zieren den Garten Gemüse- und Salatbeete und eine große Kräuterschnecke aus Sandsteinen. Ein echter Hingucker ist jedoch das riesige Insektenhotel, das einen Erwachsenen locker überragt und bei dessen Bau sich Vorstandsmitglied Axel Thomas besonders verdient gemacht hat. "Unter dem Insektenhotel ist sogar ein 1000 Liter Gefäß versteckt, worin sich das nötige Wasser für die Pflanzen befindet", verrät Schmidt. Aber auch Kassierer Hans-Jürgen Herrmann und Giuseppe Basta haben sich beim Schulgarten stark eingebracht, nennt Schmidt stellvertretend für die fleißigen Helfer nur einige Namen. Auch einige Arbeitsdienste, die für die Gemeinschaft pro Jahr erbracht werden müssen, wurden im Schulgarten geleistet. Insgesamt haben die Gartenfreunde rund 10 000 Euro in das Projekt investiert, schätzt Waldemar Schmidt. Nun soll noch eine Informationstafel beim Insektenhotel angebracht und eine Zeitungsbox aufgestellt werden, aus der dann die Gartenzeitschrift entnommen werden kann. Kontakt: Waldemar Schmidt, E-Mail: w.schmidt83@gmx.de

