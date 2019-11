Gute Laune und viel Lokalkolorit

Au am Rhein



120 Männer singen für Au
Au am Rhein (manu) - Ein 120 Stimmen starker Männerchor wird am 7. Juli um 11 Uhr vor der Rheinauhalle zum Start in den Festsonntag im Rahmen des Dorfjubiläums "1 200 Jahre Au am Rhein" zu erleben sein. Für das Projekt konnten Sangesfreudige aus der Region gewonnen werden (Foto: manu).