'Feiern mit Herz

Kind führt Autoschlüssel mit sich Bühl (red) - Ein am vergangenen Freitag vor einer Bühler Gaststätte als gestohlen gemeldeter Transporter ist am selben Tag wieder aufgetaucht - offensichtlich unversehrt. Die Originalschlüssel des Citroën fanden Polizeibeamte allerdings bei einem 13-jährigen Jungen auf - um 3.30 Uhr nachts (Symbolfoto: dpa/av).