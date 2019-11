Sicherheitsdienst dehnt sich aus

Rastatt

Mehr Patrouillen in der Barockstadt Rastatt (red) - Die Stadtverwaltung Rastatt hat auch für diesen Sommer einen privaten Sicherheitsdienst mit der Überwachung der Pagodenburganlage beauftragt. Dieser soll zudem auch den Schlossgarten sowie den Innenhof der Barockresidenz kontrollieren (Foto: pr/av).

Gaggenau

Gewitter beendet Swim Night Gaggenau (tom) - Ein schöner Sommerabend - auch wenn Schwimmen bei der "Swim Night" wegen drohenden Unwetters vorzeitig beendet war. Rund 200 Gäste tummelten sich im Kuppelsteinbad. Die Tradition der "Swim Nights" hat der Stadtjugendring aufgegriffen (Foto: tom).

Sinzheim

Badestelle nicht vor 2021 Sinzheim (cri) - Die gute Nachricht: Der Gemeinderat hält an seinem Vorhaben fest, am Baggersee im Ortsteil Leiberstung eine Badestelle einzurichten. Die schlechte Nachricht: Es wird wegen langwieriger Genehmigungsverfahren frühestens 2021 so weit sein (Foto: Kieswerk Leiberstung).

Kehl

Kehl: Stacheldrahtzaun für Bäder Kehl (lsw) - Nach Auseinandersetzungen in den beiden Freibädern in Kehl sollen neben Bademeister und Sicherheitsdienst auch Polizisten dort für Ruhe sorgen. Zudem werden die Zäune beider Bäder in den nächsten Tagen mit Stacheldraht erhöht (Symbolfoto: dpa/av).