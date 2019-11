Kritik von Polizei und Anwohnern

Zuvor wurde allerdings am Ratstisch das Thema Lärm noch mal erläutert. Ein Anwohner hatte Einspruch gegen den Plan erhoben, weil der neue Edeka-Markt zu mehr Verkehr und dadurch zu steigenden Lärm- und Abgasbelastungen führen werde. Außerdem entstünden durch den Back-Shop und das Café zusätzliche Belastungen.

Die Verwaltung räumt zwar ein, dass die Vergrößerung des Markts auf eine Verkaufsfläche von 1 400 Quadratmetern mit 97 Parkplätzen das Verkehrsaufkommen erhöhe. Allerdings würde die Zahl von den erwarteten 1 520 Fahrzeugen pro Tag nicht zusätzliche Schutzmaßnahmen an der Badener Straße rechtfertigen, erklärte der beauftragte Planer. Laut Gutachten ist außerdem die Leistungsfähigkeit des umliegenden Straßensystems weiterhin gewährleistet. Im Rathaus wird die Mehrbelastung als zumutbar angesehen, zumal die Sicherung des bestehenden Standorts für die Nahversorgung in starkem öffentlichen Interesse sei. Ohnehin, so fügte OB Hans Jürgen Pütsch am Ratstisch hinzu, dürfe man nicht missachten, dass am Standort bislang schon ein Edeka-Markt sowie ein Möbelhaus betrieben worden seien.

Keine Alternative sehen die Planer zur Erschließung des Marktes von zwei Seiten. Die Polizei empfiehlt, den Lieferverkehr nicht über den Kundenparkplatz zu führen. Außerdem wird kritisiert, dass zwischen den Einmündungen Vogesenstraße und Südring eine zusätzliche Erschließung bleibt, statt den Verkehr ausschließlich über die Vogesenstraße zu führen.

Die Verwaltung argumentiert dagegen, dass eine komplett getrennte Führung von Kunden- und Lieferverkehr aufgrund des Grundstückzuschnitts und der betrieblichen Abläufe nicht umsetzbar sei. Die Anlieferung ist über die Vogesenstraße vorgesehen. An der weiteren Zufahrt von der Badener Straße (B 3) will Edeka wegen der Wahrnehmbarkeit des Markts festhalten.

Das Unternehmen hat im Frühjahr mit den Abbrucharbeiten begonnen und will den neuen Markt im Frühjahr nächsten Jahres eröffnen.