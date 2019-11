Endlich Zeit zum Lesen

Baden-Baden

Baden-Baden

Oldtimer haben Vorfahrt Baden-Baden (red) - Das 43. Oldtimer-Meeting beginnt am heutigen Freitag, 12. Juli und dauert bis Sonntag, 14. Juli. Rund 360 Oldtimer aus ganz Europa werden in Baden-Baden erwartet. Das bringt Verkehrsänderungen in der Innenstadt mit sich (Foto: vgk/Archiv).

Rastatt

Rastatt

Neue Ideen beim Jugendgipfel Rastatt (ema) - Hier Action und Gewusel, dort konzentrierte Reflexion in "Themeninseln": In der Badner Halle pulsierte am Dienstag das Leben in unterschiedlichen Facetten. Rund 340 Schüler kamen zum Jugendgipfel, um sich zu informieren und Ideen zu geben (Foto: ema).