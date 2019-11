Leben und Vision des Johann Gottfried Tulla

Gestern, dem vorerst letzten von vier Drehtagen, hatten die Requisiteure die Orangerie von Schloss Favorite in das Arbeitszimmer von Johann Gottfried Tulla verwandelt. Dort schlüpfte Schauspieler Steffen Schroeder ("Soko Leipzig", "In aller Freundschaft") in die Rolle des badischen Ingenieurs. 200 Jahre nach Beginn der Bauarbeiten zur Rheinbegradigung soll der Film von Tullas Leben und seiner Vision erzählen, erklärt Peter Bardehle, dessen Firma Vidicom Media den Film im Auftrag des SWR produziert. Er und Regisseur Christian Stiefenhofer haben nun die aufwendigen Spielszenen im Kasten, an die nicht minder arbeitsreichen dokumentarischen Sequenzen will man im September gehen. Vorgestern hatte die Crew noch in der Rastatter Residenz gearbeitet (das Catering war auf der Schlossterrasse aufgebaut). Davor waren schon die Auer Rheinauen, das Kieswerk Krieger bei Söllingen und das Freilichtmuseum Ecomuseé bei Mulhouse im Elsass Drehorte.

Beim Set-Besuch in der Orangerie müssen die geladenen Reporter mächtig aufpassen, nicht über Kabel und andere Stellagen zu stolpern oder gar die Crewmitglieder anzurempeln. Viel Platz ist nicht, man steht dicht gedrängt. Im Film wird von all dem nichts zu sehen sein. Und natürlich muss auf des Regisseurs Kommando "Bitte" alles vollkommen still sein. Man schaut auf die Schauspieler. Den erwachsenen Tulla verkörpert Steffen Schroeder, seine Söhne Johann und Leven den Jugendlichen beziehungsweise den Studenten. Leven hat sich seine roten Haare deshalb braun gefärbt und sieht Vater und Bruder nun noch ähnlicher. "Eine richtige Familienproduktion", freut sich der junge Schauspieler.

Die in der Orangerie von Schloss Favorite gedrehte Szene zeigt den erwachsenen Tulla am Schreibtisch über eine Landkarte gebeugt. Es klopft, ein Schneider will dem Ingenieur mit Offiziersrang eine neue Uniform anpassen. Dabei entspinnt sich ein Gespräch über alte und neue Längenmaße: Elle und Meter. Denn auch von diesem Umbruch berichtet die Doku.

"Es ist einfach höchste Zeit, dass Tulla einen Film bekommt", resümiert Produzent Bardehle: Während in Baden Straßen und Schulen nach ihm benannt sind, ist Tulla im restlichen Deutschland kaum bekannt. Für seine Zeitgenossen muss die Rheinbegradigung indes ein wahrer Segen gewesen sein. Die unberechenbaren Überschwemmungen verheerten zuvor Dörfer und Äcker, Millionen von Stechmücken übertrugen Sumpffieber. "Heute sieht man manche Auswirkungen der Rheinbegradigung aber kritisch", weiß Bardehle. Das wird das Dokudrama nicht verschweigen.

Dass die Geschichte der Rheinbegradigung auch eine französische ist, kommt dem Film insofern zugute, als auch der deutsch-französische Sender Arte im Boot ist. Der Film wird im Nachbarland ebenfalls zu sehen sein. Außerdem strahlt das Dritte das Dokudrama aus, kündigt SWR-Redakteurin Imogen Nabel an. Auf einen genauen Termin kann sie sich noch nicht festlegen.