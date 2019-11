Netto-Filiale in Bischweier personell verstärkt

Bischweier - Leere Kartons und nicht eingeräumte Waren in den Gängen, in vielen Regalen Leerstände und nur zwei Mitarbeiterinnen im gesamten Supermarkt: So beschrieb vergangene Woche eine BT-Leserin die Zustände in der Netto-Filiale in Bischweier. Mittlerweile wurde der Discounter aktiv, seit Montag ist das Personal verstärkt. Auch die Regale sind wieder gefüllt, der Markt macht einen guten Eindruck.

Die von der Leserin geschilderten Zustände, die anscheinend seit etlichen Wochen bestehen, kann Bürgermeister Robert Wein bestätigen: "Ich bekomme schon seit längerem viele Anrufe von Einwohnern, die sich über die Zustände in der Netto-Filiale beschweren", berichtet er auf BT-Anfrage. Des Weiteren gebe es Stolperfallen auf dem Parkplatz, in diesem Jahr sei bereits ein Kunde gestürzt, einen weiteren Sturz kenne er nur vom Hörensagen. Abgesehen davon sei der einzige Mülleimer auf dem Parkplatz, der bei den Einkaufswagen steht, dauernd voll - ein weiteres Ärgernis für die Kunden aus Bischweier. "Wenn im Dorf etwas nicht stimmt, rufen die Leute beim Bürgermeister an. Es ist für mich eine Herzensangelegenheit, die Probleme dann auch zu lösen", so Wein. Trotz mehrfacher Versuche habe er bei Netto keinen Ansprechpartner gefunden, einen Marktleiter habe er vor Ort noch nie gesehen. In den vergangenen zwei, drei Wochen habe sich die Problematik seiner Beobachtung nach noch "massiv erhöht".

Die Netto-Unternehmenskommunikation im bayrischen Maxhütte-Haidhof reagiert am Montag auf eine E-Mail-Anfrage vom Donnerstag: Die Pressesprecherin bedauert, dass man im geschilderten Fall dem Anspruch, den Kunden ein optimales Einkaufserlebnis und ein perfektes Erscheinungsbild zu bieten, nicht gerecht geworden sei. Es sei zu kurzfristigen Lieferengpässen und einem zeitweilig erhöhten Krankenstand gekommen. Dies sei jedoch nun mittlerweile behoben worden.

Bei einem Einkauf des BT-Reporters in der Netto-Filiale am Montagabend sind neben den beiden Mitarbeiterinnen noch mehrere Männer im Einsatz, die Regale einräumen. Auf dem Parkplatz stehen vier Kombis mit Schwandorfer Kennzeichen, die Netto-Zentrale liegt im Kreis Schwandorf. Erneut geht eine Anfrage an die Unternehmenskommunikation, ob die personelle Verstärkung für die Filiale in Bischweier nur kurzfristig war, um die gröbsten Missstände dort rasch zu beseitigen. Man habe zwei Stellen neu besetzt, lautet die Antwort aus Maxhütte, weitere Auskünfte zur Personaleinsatzplanung werde man jedoch nicht machen.