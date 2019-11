Zäsur bei der Bürgerstiftung

Anlass des Stühlerückens ist eine Regelung in der Satzung, die besagt, dass die Ausübung des Vorstandsamts auf zwölf Jahre begrenzt ist. Und damit war nun für vier Mitglieder Schluss, die seit den Anfängen im Jahr 2007 die Bürgerstiftung begleitet und an verantwortlicher Stelle mitgestaltet haben. Neben dem Gründungsvorsitzenden Hatz haben Vize Christian Otto, Schatzmeister Manfred Kopp und Georg Raith ihre Ämter niedergelegt.

Da sich der Wechsel abzeichnete, hatten sich Hatz und seine Mitstreiter rechtzeitig nach Nachfolgern umgeschaut, die nun auch vom Stiftungsrat bestätigt wurden: Neben dem Juristen Björn Sucher sind Julia Rheinboldt als Vize und Schatzmeisterin sowie Alexander Walz und Jürgen Rast neu im Vorstand vertreten, es bleiben Harald Löffler und Christine Stiepak.

Mit dem Amt des Vorsitzenden kehrt Björn Sucher damit auf das gesellschaftliche Parkett Rastatts zurück. Der 48-Jährige ist Geschäftsführer der Chemie-Verbände Baden-Württemberg mit Sitz in Baden-Baden und war einige Jahre in der Barockstadt kommunalpolitisch aktiv - als CDU-Stadtverbandsvorsitzender und als sachkundiger Einwohner in städtischen Ausschüssen. Im Pressegespräch kündigte Sucher an, neben der Unterstützung von Bildungs- und Jugendarbeit künftig noch andere Schwerpunkte setzen zu wollen. Als Beispiele nannte er den Umwelt- und Naturschutz sowie Denkmalpflege. Vorstellen könnte er sich auch ein "Leuchtturm-Projekt", das untrennbar mit der Bürgerstiftung verknüpft ist. Ein solches Vorhaben sei dem Vorstand in den vergangenen zwölf Jahren nicht gelungen, wie Hatz bedauert. Nichtsdestotrotz habe man mit finanziellen Zuwendungen viel Positives bewirken können.

Die Bürgerstiftung verfügt über ein Kapital von knapp einer halben Million Euro. Mit den Zinsen sowie zusätzlich Spenden unterstützt die Einrichtung im Jahr zehn bis zwölf Gruppierungen. In den zwölf Jahren sind 156 000 Euro verteilt worden. Außerdem wird jedes Jahr der Bürgerpreis an besonders engagierte Menschen verliehen.

Dem neuen Vorsitzenden ist daran gelegen, mit den Bürgern in Dialog zu treten, um unterstützungswürdige Initiativen kennenzulernen. Im Herbst will sich die Bürgerstiftung auf dem Markt präsentieren; auch eine Postkartenaktion ist im Gespräch. Vorstellen kann sich Sucher einen Empfang im Rossi-Haus, bei dem sich jährlich die gewürdigten Projekte und ihre Träger vorstellen.

www.buergerstiftung-rastatt.de