"Das ist wie ein Überfall"

Sie alle wurden von der Stadt aufgefordert, bis 10. November 2020 die städtischen Grundstücke zu räumen und alles zu entfernen, was dort errichtet wurde. Die neun Parzellen liegen neben der Kleingartenanlage Oberwald, die ebenso wie die "wilden" Gärten sowie die Stadtgärtnerei im Südosten dem Autobauer weichen sollen. "Das ist mein Lebensinhalt", klagt Dorothea Koch mit ermatteter Stimme und zeigt auf den üppigen Bewuchs mit Bäumen, Gemüsebeeten und Heilkräutern. 1985 war das Ehepaar aus dem Banat nach Deutschland übergesiedelt. Als sich das Ehepaar im Rastatter Rathaus nach einem Gartengrundstück erkundigte, wurde ihnen das Areal beim Oberwald angeboten. Die 69-Jährige erinnert sich noch, wie verwahrlost dort alles war. Stück für Stück pflanzten sie, bauten einen Zaun, schlugen einen Brunnen, errichteten eine Hütte. Nie sei man in den Urlaub gefahren. Die Ernte im Garten sei so üppig, dass man sogar Selbstversorger sei. Tochter Maria Karoline Koch, die heute noch gerne in die grüne Oase kommt, kann es ebenfalls nicht fassen, dass dieses Idyll, das auch vielen Tierarten als Refugium dient, unter Beton verschwinden wird. Sie selbst ist beruflich in Freiburg täglich mit Themen des Umwelt- und Klimaschutzes befasst. "Hier haben Stadt und Konzern die Zeichen der Zeit nicht verstanden. Denn das Vorgehen widerspricht jeglichen gesellschaftlichen und politischen Debatten und jeder vernünftigen Notwendigkeit", verweist Maria Karoline Koch auf die Diskussionen um Insektensterben, Artenvielfalt, Klimaschutz und Bodenversiegelung.

So kämpferisch wie ihre Tochter klingt Dorothea Koch nicht. "Es tut mir sehr weh. Aber was soll ich machen?" Die Hoffnung, dass sie ihre grüne Lunge doch noch erhalten können, haben sie begraben. Neben dem Verlust der Pflanzen treibt sie die Sorge um, wie sie nun in ihrem Alter - das Ehepaar ist gesundheitlich stark angeschlagen - das Grundstück so zurückbauen können, wie es die Stadt will: "Wir haben die Kraft nicht."

Ein paar Meter weiter sitzen Karla und Michael Roth in ihren Gartenstühlen. Das Ehepaar, beide 70, teilt das Schicksal seiner Nachbarn. "Das ist wie ein Überfall", fasst Karla Roth ihre Gefühle zusammen, nachdem sie die Nachricht von der Pachtkündigung erfuhr.

Dabei wissen beide Ehepaare, dass sie mit dem Unvorstellbaren rechnen mussten. Der Pachtvertrag verlängerte sich immer um ein Jahr. Dorothea Koch kann sich noch erinnern, wie ein städtischer Mitarbeiter ihr bereits in den 80ern sagte, dass es ihr eigenes Risiko sei, wenn sie das Grundstück bebauen. Die Kochs haben sich davon nicht abhalten lassen. Und auch Familie Roth schickte sich 1993 an, ein grünes Kleinod zu schaffen. Ihre fünf Kinder sind hier groß geworden. "Hier war absolut nichts. Nur Brombeeren und Steine. Wir haben das urbar gemacht", sagt Karla Roth. Ihr Mann hat begonnen, die Hütte abzureißen. Die ersten Stapel mit Holz stehen bereits. Aber wie das alles entsorgen? Das Ehepaar ist ratlos.

Und die Zukunft? Im Rathaus habe man ihnen geraten, sich um eine Parzelle bei einer Kleingartenanlage zu bewerben. "Bei den Wartelisten?", schüttelt Albert Koch den Kopf. "Da bekomme ich eher einen Platz auf dem Waldfriedhof."