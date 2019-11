"Die Vorfreude ist bereits gigantisch"

Die Gäste sollen sich, so die Planung der Veranstalter, auf die Tanzfläche im Ehrenhof und einen Rückzugsort im Residenzgarten - mit Chill-out-Bereich, Essensständen sowie Toiletten - auf der Rückseite des Schlosses verteilen. Um kurze Wege zu garantieren, werden die Torbögen des Schlosses geöffnet und so ein Durchgang geschaffen. Dieser wird abgesichert und mit Sichtschutz- und Trennwänden versehen, um zu verhindern, dass Besucher in andere Bereiche des Schlosses gelangen. Der historische Boden soll mit mehreren Planen sowie einem Teppichboden vor Verunreinigungen geschützt werden. Außerdem werden acht Security-Mitarbeiter den Bereich betreuen, versichert Sebastian Kunz, einer der Geschäftsführer der Tanzinsel GmbH, dem Festival-Veranstalter. Der Durchgang werde in zwei Einbahnstraßen geteilt, eine in Richtung Ehrenhof und eine in Richtung Schlosspark. Insgesamt sind 45 Ordner für die Sicherheit der Besucher zuständig. Rotes Kreuz und Feuerwehr sind laut Veranstalter ebenfalls vor Ort. Etwa 100 Helfer kümmern sich um Essens- und Getränkeverkauf sowie Organisation, Technik und den Ablauf, ergänzt Kunz. Circa 70 Prozent der Mitarbeiter seien aus Rastatt und Umgebung, der Rest sei "der harte Kern", festivalerfahrene Mitarbeiter, die die einzelnen Bereiche des Festivals koordinieren. "Es war deutlich mehr Zuspruch als bei vergleichbaren Veranstaltungen", betont Kunz, der sich über die vielen Helfer aus der Region freut.

Zutritt zum Festival erhalten die Besucher nur über den Eingangsbereich in der Herrenstraße. Der Festival-Bereich im Residenzgarten des Schlossparks ist komplett eingezäunt. Verlässt man das Festivalgelände, verliert das Ticket seine Gültigkeit.

Aktuell läuft laut Geschäftsführer Kunz alles nach Plan, "die Vorfreude ist bereits gigantisch". Von Veranstalterseite würde man in Zukunft gerne wieder ein solches Event in der Barockstadt ausrichten.

Die Veranstalter haben die Besucher im Vorfeld gebeten, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen und Fahrgemeinschaften zu bilden. "Unsere Erfahrung zeigt, dass nur 150 bis 200 Pkw-Parkplätze benötigt werden", sagt Kunz. Zur After-Show-Party im "Freiraum" im Industriegebiet wird es einen Pendelverkehr mit Bussen geben.

"Unsere Musik-Anlagen werden so eingestellt, dass nur der Ehrenhof beschallt wird und es nicht in der ganzen Stadt dröhnt", kündigt Kunz an. Für Anwohner ist dennoch ein Lärm-Telefon eingerichtet. Unter (01 73) 8 18 94 22 können sich Anwohner direkt bei den Veranstaltern melden, falls es zu laut werden sollte. An vier Stellen in der Stadt wird die Lautstärke gemessen. Sollte es zu Beschwerden kommen, wird vor Ort überprüft, ob die Grenzwerte überschritten wurden und gegebenenfalls die Lautstärke reguliert. "Wir hoffen natürlich, dass sich niemand gestört fühlt, und haben deshalb die circa 450 betroffene Haushalte im Vorfeld mit Flyern informiert", erklärt Kunz. Schloss und Wehrgeschichtliches Museum sind morgen geschlossen. Führungen in der Schlosskirche finden um 14, 15 und 16 Uhr statt.