Literaturreise durch Baden für Bücherfans

Von Sebastian Linkenheil



Baden-Baden - "Baden erlesen!" heißt ein schmucker neuer Band aus dem Meßkircher Gmeiner-Verlag. Man könnte an einen Kochbuchtitel denken oder an einen Essayband zur badischen Küche. Weit gefehlt! Der Verlag erlaubt sich ein launiges Wortspiel: Es geht tatsächlich ums Lesen.



Und nicht nur das: Literaturfreunden und Bibliophilen, also Bücherliebhabern, widmet Autor Bernhard Hampp die knapp 200 Seiten starke Rundreise durch die badische Bibliothekenlandschaft. Und die bietet nicht nur der bildungsbeflissenen Leseratte etwas Nahrhaftes, sondern auch dem Kulturtouristen. Den Einband schmückt eine Aufnahme aus der Klosterbibliothek Salem. Die Bibliothekssäle sind doch mitunter mindestens so schön wie die Schätze, die sie bergen. Auch Hampps Buch selbst besticht durch zahlreiche, sehr ansprechend fotografierte Abbildungen. - "Baden erlesen!" heißt ein schmucker neuer Band aus dem Meßkircher Gmeiner-Verlag. Man könnte an einen Kochbuchtitel denken oder an einen Essayband zur badischen Küche. Weit gefehlt! Der Verlag erlaubt sich ein launiges Wortspiel: Es geht tatsächlich ums Lesen.Und nicht nur das: Literaturfreunden und Bibliophilen, also Bücherliebhabern, widmet Autor Bernhard Hampp die knapp 200 Seiten starke Rundreise durch die badische Bibliothekenlandschaft. Und die bietet nicht nur der bildungsbeflissenen Leseratte etwas Nahrhaftes, sondern auch dem Kulturtouristen. Den Einband schmückt eine Aufnahme aus der Klosterbibliothek Salem. Die Bibliothekssäle sind doch mitunter mindestens so schön wie die Schätze, die sie bergen. Auch Hampps Buch selbst besticht durch zahlreiche, sehr ansprechend fotografierte Abbildungen. Los geht die Reise in der Universitätsbibliothek Heidelberg, der "Mutter aller Büchersammlungen", wie der Autor sie nennt, um im Heidegger-Museum in Meßkirch zu enden. Dazwischen liegen die badischen "Mekkas" für Bücherfreunde, über 50 an der Zahl. Auc h in Rastatt (Kapitelüberschrift: "Hohe Schule der Weisheit") macht der Leser Halt. Zum Glück, kann man nur sagen. Ist doch die Historische Bibliothek im barocken Ludwig-Wilhelm-Gymnasium noch viel zu wenig bekannt. Dort schmücken schließlich seltenste und wertvollste Werke die Regale, wie der Autor ganz richtig erkannt hat. Darunter sogar Unikate reich verzierter Wiegendrucke. So nennt man Bücher, die zwischen 1450 und 1500 erschienen sind, als der Buchdruck noch in Windeln lag. In "Baden erlesen!" ist zudem zu erfahren, wie all die Kostbarkeiten einst in die kunstvollen Rastatter Eichenregale gelangten, die den großen Bibliothekssaal gegenüber der Schlosskirche zieren. Dort verbergen sich in den dicken Schinken Illustrationen großer Meister wie Albrecht Dürer, Lukas Cranach, Hans Holbein oder Matthäus Merian. Wer die regelmäßigen Abendveranstaltungen besucht, darf die kostbaren Bände selbst in Augenschein, manchmal sogar in die Hand nehmen. Und das Badische Tagblatt stellt in loser Folge den einen oder anderen von ihnen vor. Die Bücherreise durch Baden macht auch Station in Baden-Baden, Pardon, in Roulettenburg. So nennt zumindest Fjodor Dostojewski die Stadt, in der sein Romanheld zum "Spieler" wird. Er kannte sie aus eigenem Erleben und war nicht der einzige Schriftsteller, den es im 19. und 20. Jahrhundert an die Oos zog. Bernhard Hampp ruft Iwan Turgenjew, Mark Twain, Otto Flake, Werner Bergengruen und Reinhold Schneider ins Gedächtnis - und führt seine Leser an all die Baden-Badener Orte, die an sie erinnern. Der Autor des süffig geschriebenen Buchs arbeitet als Zeitungsredakteur, verfasste Sachbücher und Theaterstücke. "Baden erlesen!" ist 192 Seiten stark und kostet 25 Euro. ISBN 978-3-8392-2485-4

