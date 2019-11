Vorverkauf für Kleine Bühne beginnt

Am 6. Dezember 2019 beginnt die Spielzeit mit der Wiederaufnahme der Komödie "Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde", die Anfang 2019 das Theaterjahr in der Ötigheimer Kirchstraße eröffnete und nicht zuletzt wegen des Bühnendebüts von Pfarrer Erich Penka als Papst Albert IV für ausverkaufte Ränge sorgte. Bis 15. Februar 2020 gibt es nun in zwölf Vorstellungen erneut die Chance, João Bethencourts Schauspiel um das friedliche Miteinander verschiedener Religionen und Kulturen auf der Kleinen Bühne zu erleben.

Am 15. Dezember, 17 Uhr, ergänzt der Kinder- und Jugendchor unter Leitung von Maria Bagger den Spielplan mit einem Adventskonzert. Begleitet von VSÖ-Band und Orgel erklingen in der Ötgheimer Pfarrkirche St. Michael weihnachtliche Klänge: Neben traditionellen Weihnachtsliedern wie "Stille Nacht" und "Hört der Engel helle Lieder" werden auch Christmas-Pop wie "Last Christmas" oder "Have Yourself A Merry Little Christmas" und festliche Klassik wie Kyrie und Benedictus aus Gabriel Faurés "Messe Basse" und Ausschnitte aus der Bob Chilcotts "A Little Jazz Mass" erklingen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Die Ballettgruppen und Nachwuchsschauspieler der Volksschauspiele präsentieren sich am 21. und 22. März 2020 in "Die Puppenfee" in der Ötigheimer Mehrzweckhalle. Basierend auf Josef Bayers berühmtem Ballett entführen die beiden Vorstellungen die Zuschauer in einen Puppenladen, in dem Puppen aus unterschiedlichen Ländern für die Kunden tanzen - bis eines Nachts die Gauner Hinz und Kunz eindringen...

Drei Gastspielprogramme sind dann im Frühjahr 2020 auf der Kleinen Bühne zu sehen: "Mr. Bond" bringt am 6. und 7. März mit Markus Streubel (Gesang) und Markus Herzer (Piano) die zeitlosen Hits aus 50 Jahren 007 auf die Bühne - von "Skyfall" bis "Goldfinger". Am 13. März ist dann ein Puppenspiel des Figurentheaters "Marotte" für Erwachsene in der Ötigheimer Kirchstraße zu erleben: Sebastian Kreutz spielt die bissig schwarze Komödie "Adams Äpfel" nach dem gleichnamigen Film von Anders Thomas Jensen. Für Kinder ab vier Jahren gastiert das Karlsruher Figurentheater am 14. und 15. März nochmals in der Kirchstraße: Im Gepäck hat Puppenspielerin Claudia Olma die Geschichte des schrecklichen Grüffelo und der kleinen, listigen Maus.

Karten sind in der Geschäftsstelle der Volksschauspiele unter (0 72 22) 96 87 90 sowie im Internet erhältlich.

