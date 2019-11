DiGA bleibt Iffezheim treu Iffezheim (fuv) - "Die DiGA passt gut zu uns und ist uns seit 14 Jahren treu", unterstrich die Geschäftsführerin von Baden Racing, Jutta Hofmeister, gleich zu Beginn eines Pressegesprächs anlässlich der Eröffnung der Gartenmesse.



Einmal mehr lockt die DiGA mit Pflanzen, Zubehör, Accessoires und vielem mehr auf den Iffezheimer Rennplatz. Und das wird auch so bleiben, zumindest die kommenden Jahre. Hofmeister und Messemacher Dieter Maier verlängerten den 2020 auslaufenden Vertrag zwischen Baden Racing und der SüMa Maier gestern Vormittag. Mindestens bis 2026 können sich DiGA-Fans also noch auf weitere Gartenschauen freuen. "Wir wissen, was wir aneinander haben", stellten die beiden fest. Ganz besonders froh zeigten sich Maier und Hofmeister angesichts der moderaten Temperaturen. Im vergangenen Jahr bedeuteten Temperaturen von knapp 40 Grad einen Besucherrückgang um die 40 Prozent, so Maier. Und das nicht nur in Iffezheim. Dass 2019 wieder 130 Aussteller den Weg nach Iffezheim gefunden haben, belege das gute Image der DiGA. Der Messe-Boss betont die Qualität der Messe. Das sei ein Markenzeichen der Iffezheimer DiGA. "Gute Messen setzen sich durch", ist Maier überzeugt. Alleine rund 30 Anbieter von Pflanzen und Blumenzwiebeln, viele aus der Umgebung, schaffen noch bis morgen Abend ein buntes Bild auf dem Sattelplatz. Ein Glanzlicht ist für Maier der 2,5 mal sechs Meter große Pool, den eine Gartenbaufirma zwei Tage lang aufgebaut hat und den die Messebesucher auch ausprobieren können. Ein Whirlpool-Anbieter, der seit Jahren zum Aussteller-Stamm zählt, präsentiert gleich fünf der Sprudelbäder. Blumen, Stauden, Bäume, Blumenzwiebeln und umfangreiches Gartenzubehör mache das breit gefächerte Angebot der Schau aus. Ein Merkmal der DiGA ist die Fachberatung, die die Besucher an den einzelnen Ständen erhalten. Ebenso schätzen sie das Vortragsprogramm. Mit dabei wieder "der Gartenflüsterer" Axel Neulist, der beispielsweise zum Thema "Ohne Gift durchs Gartenjahr" referiert. Jutta Isabelle Martin erläutert die Ernährung nach Hildegard von Bingen, und erstmals informiert Monika Meerwart über Gartengestaltung nach Feng Shui. Die DiGA hat heute von 10 bis 18 Uhr geöffnet, morgen beginnt die Schau um 11 Uhr. Das Parken vor dem Gelände ist gratis.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Iffezheim

Gartenmesse Diga startet heute Iffezheim (red) - Die 14. Diga-Gartenmesse an der Rennbahn und am Parkgelände Iffezheim findet von Freitag, 2. August, bis einschließlich Sonntag, 4. August, statt. Die Veranstalter versprechen "grüne Lebensart" und "ein Pflanzenparadies in besonderem Ambiente" (Foto: pr). » Weitersagen (red) - Die 14. Diga-Gartenmesse an der Rennbahn und am Parkgelände Iffezheim findet von Freitag, 2. August, bis einschließlich Sonntag, 4. August, statt. Die Veranstalter versprechen "grüne Lebensart" und "ein Pflanzenparadies in besonderem Ambiente" (Foto: pr). » - Mehr