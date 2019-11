Vereine dürfen Hildaplatz nutzen

Durmersheim - Auf dem Hildaplatz wurden mittlerweile die Blumentröge aufgestellt, die bei der Einweihung vor acht Wochen gefehlt hatten. Bepflanzt sind die Kästen allerdings noch nicht. Die Betonhocker, die als vorübergehende Begrenzung des Areals dienten, wurden abgeräumt. Auch die versprochenen Sitzauflagen aus Holz sind inzwischen auf dem zweistufigen Mäuerchen befestigt worden, das den Platz an zwei Seiten einfasst.





Im Herbst sollen noch fünf Bäume gesetzt werden, die vorgesehenen Stellen sind schon erkennbar. Die sieben Fontänen, die den optischen Mittelpunkt der Pflasterfläche bilden, haben sich als Spielanregungen für Kinder erwiesen. Die kleinen Besucher machen sich einen Spaß daraus, den Wasseraustritt aus den im Boden eingelassenen Öffnungen mit Füßen zu blockieren. Je mehr Löcher verschlossen werden, je höher schießen die verbleibenden Fontänen in die Höhe.

Neben dem pulsierenden Wasserspiel sollen gelegentlich weitere Aktivitäten den Platz beleben. Das jedenfalls scheint die Hoffnung zu sein, die zu einem Beschluss geführt hat, der noch vom alten Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung gefasst worden war. Demnach dürfen Vereine den Hildaplatz für Veranstaltungen nutzen. Private Feiern werden nicht erlaubt, wie es in dem Beschluss ausdrücklich heißt, der am Rande der Abschlusssitzung des alten Gremiums Anfang Juli per Aushang bekannt gemacht wurde.

Wie auf Nachfrage von der Verwaltung nun ergänzend mitgeteilt wurde, sollen vorerst keine Gebühren für die Platznutzung erhoben werden. Eine kleine Bewährungsprobe für die Festtauglichkeit war die Eröffnungsfeier mit Getränkeausschank und Imbiss. Strom- und Wasseranschlüsse sind vorhanden.

Zur Neige geht indessen der Vorrat an Veranstaltungsterminen für dieses Jahr. Das in Hinsicht auf den Lärmschutz festgelegte Kontingent von zehn Terminen ist für die Ortsmitte nämlich fast erschöpft. Als siebte und achte Veranstaltungen in diesem Bereich wurden in der ersten Sitzung des neuen Gemeinderats eine demnächst anstehende Party zur Eröffnung des neugestalteten Biergartens im "Gambrinus" und für Samstag, 21. September, ein Weinfest des FC Phönix auf dem Chennevièresplatz genehmigt.