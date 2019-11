Die Hindernisse haben es in sich

Es sei eine Herausforderung, die viel Spaß macht, berichtet Uwe Mai vor dem Start. Etwa zwei bis drei Mal pro Woche läuft er gemeinsam mit seiner Frau zehn Kilometer. Die Distanz ist also nicht das Problem. "Was hier besonders viele Körner kostet, sind die Hindernisse. Vor allem die Sand- und Kiesberge haben es in sich", berichtet er. Denn der Untergrund ist nicht fest, und die Läufer rutschen immer wieder einige Zentimeter zurück. Da sind sie allesamt bereits klitschnass. Spätestens nach der ersten Durchquerung des Schlammlochs ist man an das nasse Element gewöhnt. Da ist die Durchquerung des Sandbachs, die pro Runde gleich zwei Mal ansteht, eine willkommene Abkühlung. Hier, wo besonders viele Zuschauer die Sportler anfeuern, hat Uwe Mai sein Wohnmobil geparkt: So kann die Familie ihn mit bester Sicht auf das Geschehen anfeuern.

Für viele Starter, unter denen sich auch dieses Mal Kieswerksbesitzer Jochen Sämann gemeinsam mit einem Team befindet, steht das Gruppenerlebnis im Vordergrund. So wie für die Feuerwehr Rastatt. "Wir halten zusammen und wollen gemeinsam im Ziel ankommen", berichtet Steffen Körber. Er ist zum wiederholten Male dabei, während es für Christian Kasten der erste Start in Wintersdorf ist: "Man hat mir schon viel erzählt: Deshalb bin ich sehr gespannt, wie es läuft", berichtet er vor dem Start und freut sich vor allem auf die zahlreichen Zuschauer entlang der Strecke, die die Athleten anfeuern.

"Das verdient Respekt", sagt nicht nur Heidrun Gerhardt, als sie eine Gruppe beobachtet, die mehrere aufeinander gestapelte Heuballen überwindet. Jeder hat dabei eine andere Technik. Während die einen es mit viel Anlauf versuchen, erproben andere ihre Kletterkünste. Wenige Meter weiter, nachdem durch den Sand der Beachvolleyballfläche und über zwei weitere Heuballen gelaufen wurde, steht dann für das Ende des Starterfelds die erste Durchquerung des Sandbachs an. Man hilft sich gegenseitig, und einigen ist die Anstrengung bereits im Gesicht abzulesen.

Ganz frisch dagegen wirkt Sebastian Pieczarek, der bereits in der zweiten Runde ist und für den nun die Überrundungen beginnen. Mit einem beherzten Sprung geht es in das kühle Nass. Es folgen zwei kräftige Schwimmzüge und schon ist er wieder an Land. Am Ende gewinn Pieczarek den Extrem Cross Lauf souverän und hat mit seiner Zeit von 45:11 Minuten im Ziel mehr als vier Minuten Vorsprung auf den Zweitplatzierten Stefan Gerber, der die mit zahlreichen Hindernissen gespickten zehn Kilometer in 49:24 Minuten bewältigt. Platz drei sichert sich Philipp Lebhardt in 50:50 Minuten. Bei den Frauen gewinnt am Ende Sara Lebhardt (61:37 Minuten) vor Gabriele Rahaian (61:41 Minuten) und Laura Ziesemer (62:02 Minu ten).

Sehr zufrieden mit der Veranstaltung zeigen sich Axel Hansert-Berger von der "Laufwelt" und der Vorsitzende des TV Wintersdorf, Martin Hauns. Er spricht von rund 80 ehrenamtlichen Helfern, die die Läufer im Zielbereich und an der Laufstrecke betreuen.

Zu seinem 100-jährigen Bestehen hat der TV Wintersdorf unter anderem eine Fotobox aufgebaut, die bereits vor dem Startschuss durch Ortsvorsteherin Daniela Schneider von vielen Läufern gerne genutzt wird.

Wie in den letzten Jahren spenden die Veranstalter von den Startgeldern pro Teilnehmer einen Euro. Nach dem Rennen freut sich darüber die Pestalozzischule in Rastatt, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum feiert.