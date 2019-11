Neue Ausstellung

Das Interesse der Rastatter an der Eröffnung der Ausstellung der beiden Künstler war groß, deren Werke europaweit in Galerien und Museen zu sehen sind. Trotz zusätzlich organisierter Stuhlreihen mussten etliche Besucher stehen oder auf den Stufen im Foyer Platz nehmen. Der Schwerpunkt der Galerie sei Kunst in Baden nach 1945, sagte Bürgermeister Raphael Knoth zur Begrüßung. Die Bilder des Schweizers Andreas Durrer seien ein sichtbares Band der regionalen Nachbarschaft. 1960 in Basel geboren, malt Durrer bevorzugt mit Acryl auf Leinwand, verwendet Pinsel und Spachtel. In seinen großformatigen abstrakten Kompositionen sieht Galerieleiter Hank eine heitere Farbigkeit gepaart mit Zuversicht. ."Ich lese morgens zur Einstimmung etwas Philosophisches", bekennt er. Seine Arbeit beschreibt er selbst als Werk totaler Spontaneität und eines planvollen Vorgehens.

Gut befreundet ist er mit dem zweiten ausstellenden Maler und Bildhauer Armin Göhringer, der im badischen Ort Nordrach geboren wurde. Für Göhringer ist dies die zweite Ausstellung in der Fruchthalle nach 1998. Die Städtische Galerie besitzt bereits zwei Exponate des Künstlers. Bürgermeister Knoth würdigte ihn als einen bedeutenden Vertreter der badischen Kunstszene. Peter Hank sagte, dass es eine Tradition in der Städtischen Galerie sei, Malerei und Skulpturen zusammen auszustellen. Die Formensprache Göhringers ist auch abstrakt, seine Materialien sind Holz, Eisen und Papier. Als Bildhauer bearbeitet er seine Objekte mit Kettensäge und Brenner. Fast scheint es, als ob er der Schwerkraft trotzen wolle. Mehr als 30 Bilder stehen 29 Skulpturen gegenüber. Als besonderen Clou fertigte Göhringer ein Modell der Städtischen Galerie im Maßstab 1:15 an mit den Miniaturexponaten der laufenden Ausstellung. Zu sehen sind die Exponate bis zum 26. Januar 2020. Gespannt sein darf man auf das Künstlergespräch, das am 10. November um 15 Uhr stattfinden wird. Der Museumsbesuch ist im August in allen Museen Rastatts kostenfrei.