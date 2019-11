Tolle Atmosphäre

Iffezheim

Interview mit Baden-Racing Iffezheim (fk) - Mit dem Frühjahrsmeeting ist die erste Galoppveranstaltung 2019 auf der Turfbahn in Iffezheim vorbei, Neuerungen bei Wetten, Geläuf und Organisation mussten sich erstmals bewähren. In knapp vier Wochen steht die Große Woche an. Fazit und Ausblick (Foto: fuv).

Berlin

Multisport-Event: Finals in Berlin Berlin (dpa) - Mehr als 3 300 Athleten kämpfen bei den Finals in Berlin um 202 Titel. Gleich zehn deutsche Meisterschaften werden während des Multisport-Events in der Hauptstadt ausgetragen. "Das wird ein tolles Wochenende", sagte Bahnrad-Olympiasiegerin Miriam Welte (Foto: dpa).

Rastatt

Stadtbibliothek: Wechsel an Spitze Rastatt (red) - Sie war von der ersten Stunde an mit dabei, hat die Stadtbibliothek Rastatt aufgebaut und sie zu einem "Wohnzimmer der Stadt" entwickelt. Nach 37 Jahren als Leiterin geht Barbara Brünner in den Ruhestand. Ihre Nachfolgerin ist Birgit Stellmach (Foto: pr).

Bühl

Frauenakademie feiert Jubiläum Bühl (red) - Die ehemalige Bühler Frauenakademie (efa) besteht inzwischen seit 20 Jahren und startet im September in ein weiteres Semester. Viele der Frauen sind seit Beginn dabei. "Ein gutes Zeichen", meint Gruppenleiterin Jutta Streese. "Und es macht immer noch sehr viel Spaß" (Foto: Stadt).