Einblicke in die Landwirtschaft

Seebach

Hüter und Erklärer im wilden Wald Seebach (lsw) - Welcher Vogel singt im Wald und auf der Grinde? Wo bohrt der Borkenkäfer, wuchert der Pilz und blüht das Kraut? Meinrad Heinrich kennt sich aus - und zeigt als Freiwilliger Ranger des Nationalparks Besuchern die Schätze des Schwarzwalds (Foto: dpa).

Baden-Baden

Kinder auf Entdeckertour Baden-Baden (red) - Mit Beginn der Ferien endet auch das Sommersemester der Hector-Kinderakademie Baden-Baden. Knapp 170 Grundschulkinder (Foto: Kinderakademie) sind seit März 2019 in vielen Kursen wieder auf Entdeckertour in den verschiedensten Gebieten gegangen.

Durmersheim

Grünes Licht für Wettbüro Durmersheim (HH) - Der neu formierte Durmersheimer Gemeinderat befasste sich in einer Sondersitzung in der Sommerpause mit der künftigen Nutzung des Bahnhofs. Nach drei Versuchen gab es nun grünes Licht für ein Wettbüro im nördlichen Gebäudeteil (Foto: Heck).

Rastatt

Einblicke in Medizintechnik Rastatt (mak) - Interessante Einblicke in die Produktion von OP-Tischen hatten am Mittwoch rund 30 Leser des Badischen Tagblatts, die im Rahmen der Aktion "BT öffnet Türen" das Glück hatten, für einen Rundgang durch das Getinge-Werk ausgelost zu werden (Foto: Räsch).