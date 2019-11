"Momente für Europas Zukunft"

Sie sind Teil des Jugendaustauschs zwischen dem Landkreis Rastatt und der finnischen Stadt Vantaa, den es seit 1969 gibt. Noch bis Freitag verbringen die Schüler gemeinsam Zeit in der Region, besuchen heute das Europaparlament in Straßburg und machen morgen zum Beispiel eine Flussbettwanderung in Forbach.

Der Landrat selbst war jüngst bei seinem Antrittsbesuch in Vantaa und hat dort unter anderem festgestellt, dass es "in Finnland an jedem noch so kleinen See LTE gibt". Wohl auch deshalb hob Huber bei seiner Antwort auf die Frage der finnischen Vertreterin Sirkka-Liisa Kähärä, was denn seine Herzensangelegenheit als Landrat sei, hervor, dass er den Breitband-Ausbau mit Glasfaser und eine flächendeckende Netzabdeckung mit dem Mobilfunkstandard LTE vorantreiben möchte. Außerdem wolle er sich vorrangig um Mobilität, Digitalisierung und die Sicherung der ärztlichen Versorgung im Landkreis kümmern.

Die fließend Finnisch sprechende Sirian Klemola übersetzte die Rede des Landrats sowie die Fragestunde. Die Schüler stellten Fragen zum Zustand der Krankenhäuser in der Region, wollten wissen, was Huber von "Fridays for Future" und dem Jugendaustausch-Programm hält, und warum er Landrat werden wollte. Den Austausch hält der Landrat für eine "tolle Sache, die auf jeden Fall fortgesetzt werden muss". "Fridays for Future" ist für Huber "eine wichtige Bewegung, wenn es nicht nur bei Worten bleibt, sondern auch jeder seinen Beitrag zum Klimaschutz leistet". Außerdem sei Klimaschutz Thema bei einem Business-Forum zwischen dem Landkreis und Vantaa im kommenden Jahr.

Kähärä, Mitglied des Freizeitausschusses von Vantaa, findet es wichtig, dass die Jugendlichen im Rahmen des "gut organisierten Projekts" verschiedene Themen diskutieren. Sie sieht darin "wichtige Momente für die europäische Zukunft".