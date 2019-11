"Freuen uns schon aufs nächste Jahr"

(fuv) - Stadtverwaltung, Staatliche Schlösser und Gärten und Eventveranstalter Cocoon haben gestern eine durchweg positive Bilanz des ersten Techno-Events am Samstag im Ehrenhof des Rastatter Schlosses gezogen.

"Wir sind begeistert", stellt Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten, fest. Alles sei friedlich verlaufen, und es habe keinerlei Schäden gegeben. "Wir stellen den Schlosshof gerne wieder zur Verfügung. Es gibt nichts Schöneres als einen Schlosshof voller junger Menschen, die wir sonst nicht erreichen würden", so Hörrmann.

Vonseiten der Stadt hieß es ebenfalls, dass alle Beteiligten mit dem Ablauf der Veranstaltung sehr zufrieden seien. "Ein großes Lob" in Richtung Veranstalter spricht die städtische Pressestelle aus. Das Sicherheits- und Anti-Lärm-Konzept sei vorbildlich, so Vertreter von Stadt und Polizei. Wenige Anrufe am Lärmtelefon habe es gegeben, jedoch keine Beschwerden. Der städtische Eventmanager Markus Lang bilanziert: "Es war wirklich ein rundum gelungenes, tolles Event, das nur gute Laune gemacht hat und beste Werbung war für Rastatt und das Schloss. Wir alle freuen uns schon aufs nächste Jahr!"

"Alles mega", lautet das Urteil von Sebastian Kunz vom Mitveranstalter Tanzinsel. Bereits am Samstagnachmittag hatte er gegenüber dem BT betont, dass die Zusammenarbeit ganz hervorragend sei. Jetzt müsse man das Event sich erst einmal setzen lassen und dann sehen, wie es im nächsten Jahr in Rastatt weitergehe. Zu Kritikpunkten aus den Reihen der Besucher - es wurden beispielsweise die fehlenden Sitzgelegenheiten in der Chillout-Zone bemängelt - stellte Kunz fest, dass man stetig besser werden wolle und Kritikpunkte abgearbeitet würden. Dass die Tickets beim Verlassen des Schlosshofs ihre Gültigkeit verlieren, sei der Verkehrssicherheit und der Vorsorge vor vermehrtem Müllaufkommen in der Innenstadt geschuldet.

Und wie fand Techno-Ikone Sven Väth selbst die Show in Rastatt? Es sei etwas ganz Besonderes gewesen, vor dieser Kulisse aufzulegen, habe er Kunz gegenüber betont.