"Wir haben nichts zu verbergen"

Muggensturm - Rund 500 Besucher kommen zum Muggensturmer Kleintiermarkt, bei dem jeden ersten Sonntag im Monat auf dem Gelände des örtlichen Kleintierzuchtvereins Kaninchen, Tauben, Hühner, Enten, Puten, Gänse und Meerschweinchen angeboten werden. Während einige Käufer nach "frischem Blut" für die eigene Zucht Ausschau halten, möchten anderen den Kindern oder Enkeln eine Freude machen.

So wie Harald Unser, der für seine Enkelin Mia nach einem Zwergkaninchen sucht. "Das ist mein Geburtstagsgeschenk", berichtet die achtjährige Mia voller Stolz. Ein Käfig und passendes Futter sind bereits gekauft: Nun also gibt es auch einen tierischen Mitbewohner im Haus in Bietigheim.

"Kaninchen sind für Kinder ein toller Partner", sagt der Vorsitzende des Muggensturmer Kleintierzuchtvereins, Uwe Neidhardt. Aber auch Gänse würden gut verkauft: "Ich kenne einige, die sie als lebendigen Rasenmäher nutzen", erzählt er schmunzelnd.

Der Muggensturmer Markt sei auch deshalb so gut besucht, weil er im Umkreis einzigartig ist. Wie berichtet, findet in Rastatt derzeit keiner mehr statt. Der nächste Markt dieser Größe wird nach Neidhardts Kenntnis in Haslach veranstaltet. Entsprechend seien in Muggensturm befiederte Tiere aus den Landkreisen Rastatt, Ortenau, Freudenstadt Calw, Germersheim und Karlsruhe sowie dem Stadtkreis Baden-Baden zugelassen.

Wichtig sei ihm, dass es den Tieren während des fünfstündigen Markts gut geht, betont Neidhardt. Jeder Verkäufer wird angewiesen, die Tiere ausreichend mit Wasser und Futter zu versorgen. "Das klappt gut. Wer sich nicht daran hält, den ermahnen wir", so der Organisator des Markts. Auf ausgehängten Zetteln wird beim Nichteinhalten der Regel auch mit einem Ausschluss vom Markt gedroht.

Keine Verstöße gegen Tierschutzbestimmungen vonseiten des Betreibers: So lautet denn auch die Erkenntnis des Rastatter Veterinäramts, das am Sonntag zu einer Kontrolle vor Ort war. Kleinere Beanstandungen bei Teilnehmern - zum Beispiel, dass Wasser aufgefüllt werden musste - seien in Ordnung gebracht worden, nachdem die betroffenen Verkäufer darauf hingewiesen wurden, wie die Behörde gestern auf Nachfrage bestätigte. Die Marktbetreiber seien auch mehrfach zum Nachschauen durchgegangen. Auflagen oder Hausaufgaben für das nächste Mal habe man keine auferlegen müssen.

Neidhardt begrüßt den Besuch der Landkreisvertreter: "Wir haben nichts zu verbergen und finden es deshalb gut, wenn sich das Veterinäramt ein Bild vor Ort macht", sagt er im BT-Gespräch. Wie berichtet, waren die Veranstalter und ein Händler im Anschluss an den vorherigen Markt im Juli angezeigt worden.

Für den Markt steht in Muggensturm eine Halle zur Verfügung, die sonst nur einmal im Jahr für eine Leistungsschau genutzt würde, so Neidhardt. Auch die vereinseigene Gastronomie profitiere. "Möglich ist dies aber nur, weil sich unsere rund 150 Vereinsmitglieder stark engagieren und entweder am Markttag oder einige Tage danach beim Putzen ehrenamtlich aktiv sind", weiß der Vorsitzende und berichtet, dass alle der insgesamt 20 Parzellen in Muggensturm derzeit belegt sind. Den Züchtern sei es wichtig, die Rassenvielfalt zu erhalten und den Nachwuchs für ihr Hobby zu gewinnen. Der kommt meist aus der eigenen Familie. So wie die elfjährige Alisa, die mit den von ihrem Vater gezüchteten Kaninchen nicht nur gerne schmust, sondern selbstverständlich auch beim Füttern mithilft.

Mit dem Markt in Muggensturm, der am Sonntag zum fünften Mal veranstaltet wurde, ist auch Doris Dürrschnabel aus Bietigheim zufrieden. Sie züchtet die seltenen Rouen-Claire-Enten und hat mit Udo Neumann bereits einen Interessenten gefunden. Bis zu 40 Euro werden hier pro Tier bezahlt. Viel günstiger sind derweil Küken oder kleine Meerschweinchen. Auch sie sind an diesem Sonntag im Angebot und lassen Kinderaugen ebenso leuchten wie die manches Erwachsenen.