Ein ganzes Dorf macht Flohmarkt



Als Standbetreiber hat man nicht anreisende Händler im Sinn, sondern die Einwohnerschaft. In fast jedem Haushalt gibt es Dinge, die noch gut zu gebrauchen, schön anzuschauen oder einfach originell sind, aber keine Verwendung mehr haben. Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit, sein Glück als Verkäufer zu versuchen, ohne alles einzupacken und auf einen Flohmarkt transportieren zu müssen. Der Markt kommt sozusagen vor die Haustür.

Wer mitmachen will, ist aufgerufen, im eigenen Hof, im Garten oder in der Garage einen Stand aufzubauen. Ob sich Nachbarn zusammenschließen, man eine Gemeinschaftsaktion mit Freunden macht oder Verwandtschaft dazu holt, bleibt jedem selbst überlassen. Auch Aktivitäten, die über den reinen Flohmarktbetrieb hinausgehen, sind denkbar. Voraussetzung ist, dass es in eigener privater Verantwortung geschieht. So in etwa wurde das Konzept von Annemarie Schneider, Mechthild Häusler, Maria Abert und Alban Fritz erklärt, von denen es im Haus der Begegnung ausgetüftelt wurde.

Anregungen hat eine vergleichbare Veranstaltung vor kurzem in Bietigheim geliefert. Um die Werbung kümmert sich das Quartett. Ein spontanes Pressegespräch in Verbindung mit dem jüngsten Vorbereitungstreffen war der Anfang. Als wichtigstes Instrument ist ein Flyer mit Ortsplan vorgesehen, auf dem die Standorte aller Flohmarkt-Teilnehmer verzeichnet werden. Man wünsche sich, dass die Besucher durch den Ort spazieren, erklärte Häusler. Kontaktfördernde Atmosphäre soll entstehen. Ende unbestimmt.

Für Organisationskosten und Reklame wird eine Gebühr von zehn Euro je Standbetreiber berechnet. Anmeldungen sind im Haus der Begegnung während der regelmäßigen Öffnungszeiten möglich: jeden Montag von 9 bis 12 Uhr beim Marktcafé sowie von 17 bis 20 Uhr beim offenen Treff und mittwochs von 14.30 Uhr bis 17 Uhr, wenn das Dorfcafé zum Besuch einlädt. Telefonische Meldungen werden im Rathaus während der Dienstzeiten unter (0 72 45) 93 01 14 entgegengenommen.

Speziell für Kinder findet am Tag nach dem Haus- und Hofflohmarkt auf dem Platz vor dem Haus der Begegnung am Samstag, 7. September, ein weiterer Flohmarkt statt. Er beginnt um 14 Uhr und soll etwa bis 17 Uhr dauern. Die Teilnahme ist kostenlos, es wird geraten, einen Tisch oder Teppich für die Auslage der Artikel mitzubringen. In der Begegnungsstätte werden derweil Getränke und Kaffee und Kuchen angeboten.

Der Kinderflohmarkt hat seine Bewährungsprobe bereits bestanden. Er wurde im vergangenen Jahr zum ersten Mal durchgeführt. Er sei "sehr gut angenommen worden", freut sich der Initiativkreis auf die Wiederholung.