"Abgerissener" Gast auf den Blühwiesen Von Anja Groß Rastatt - Ziemlich "abgerissen" und "fertig" sieht nach Beobachtungen von Naturschützern ein Gast aus, der derzeit häufig auf blühenden Wiesen oder an Hochwasserdämmen in der Region zu beobachten ist: der Distelfalter. Martin Klatt vom NABU-Kreisverband Rastatt wundert das nicht: "Der Distelfalter ist ein Wanderfalter, der lange Strecken zurücklegt." Die Falter sind in Nordafrika, auf den Kanaren, Madeira und in wärmeren Mittelmeergebieten dauerhaft ansässig. Von dort kommend, erreichen sie in mehreren Wellen Mitteleuropa, aber auch Skandinavien und das Baltikum, ist in der Fachliteratur nachzulesen. Insbesondere Rückenwind hat entscheidenden Einfluss darauf, ob einzelne Tiere nur kurze Distanzen zurücklegen und an der nordafrikanischen Küste bleiben oder aber bis nach Skandinavien fliegen. "Ihre vielen Flugkilometer konnte man ihnen gut an den zerschlissenen Flügeln ansehen", beschreibt der Rastatter Naturfotograf Rainer Deible seine Beobachtungen. Inzwischen sei auch in Mittelbaden teilweise bereits die zweite Generation geschlüpft, die weniger "zerfleddert" daherkomme und überall auf den Wiesen zu bewundern sei, hat er beobachtet. Denn die Tiere legen hier ihre Eier ab, die nächste Generation schlüpft jetzt und in den kommenden Wochen und wandert dann weiter. Im Spätsommer ziehen die Falter in ihre Ursprungsgebiete zurück, um dort ihrerseits für Nachkommen zu sorgen. Bis zu 7 000 Kilometer legen manche Exemplare dabei zurück. Die Insektenzählung des Naturschutzbunds (NABU) bestätigt Deibles und Klatts Beobachtungen: Bundesweit wurden zwar 40 Prozent weniger Schmetterlinge gesichtet als im Vorjahreszeitraum. Der Distelfalter allerdings wurde dieses Jahr dreimal so oft gesehen wie 2018, hat die Auswertung der ersten Aktion zwischen 31. Mai und 9. Juni ergeben. Bis zum 11. August ruft der NABU nun noch einmal zur Insektenzählung auf (siehe "Zum Thema"). Der farbenprächtige Distelfalter ist einer der wenigen fast über den ganzen Erdball verbreiteten Schmetterlinge. "Jedes Frühjahr wandern die Insekten aus dem Süden ein, mal sind es mehr, mal weniger", heißt es auf der Internetseite des NABU Baden-Württemberg. Schwankungen im Vorkommen dieses Schmetterlings seien nicht ungewöhnlich, erklärt NABU-Schmetterlingsexperte Dr. Peter Müller aus Karlsruhe. "Die mitteleuropäischen Winter mag er allerdings nicht, denn er verträgt keinen Frost. Jedes Frühjahr wandern die Distelfalter deshalb neu aus dem Süden ein, mal sind es mehr, mal weniger", weiß Müller. Das Besondere in diesem Jahr: Zahlreiche Distelfalter kamen aus dem Nahen Osten von der arabischen Halbinsel über Israel und dann weiter über den Balkan zu uns. Damit sich Distelfalter und andere Insekten in Mittelbaden dauerhaft wohlfühlen, kann jeder etwas tun. "Dazu gehört ein nicht zu intensiv gepflegter Garten - gerne auch mit ,wilden Ecken' -, das Gärtnern ohne Gift und der Verzicht auf Pflanzensorten mit gefüllten Blüten, da diese wenig bis gar keinen Nektar zur Verfügung stellen", erklärt Müller. Distelfalter besuchen gerne blütenreiche Flächen, im Sommer stehen auch der Schmetterlingsflieder, Zinnien, Lavendel und bestimmte Dahlienarten hoch im Kurs. Die Raupen sind ebenfalls nahezu Allesfresser. Neben den namensgebenden Disteln knabbern sie auch an Brennnesseln, Flockenblumen, Malven und Beifuß.

