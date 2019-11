'Wir hatten großes Glück im Unglück'

Rastatt

Unwetter tobt über der Region Rastatt (ml) - Ein Unwetter hat am späten Dienstagabend die Region heimgesucht. Besonders betroffen waren Ettlingen und Malsch, wo zahlreiche Bäume umstürzten. Die A5 musste zeitweise gesperrt werden. Die B3 war am Mittwochabend wieder passierbar (Foto: Einsatz-Report24). » Weitersagen

Seebach

Hüter und Erklärer im wilden Wald Seebach (lsw) - Welcher Vogel singt im Wald und auf der Grinde? Wo bohrt der Borkenkäfer, wuchert der Pilz und blüht das Kraut? Meinrad Heinrich kennt sich aus - und zeigt als Freiwilliger Ranger des Nationalparks Besuchern die Schätze des Schwarzwalds (Foto: dpa). » Weitersagen

Karlsruhe

KSC gewinnt 4:2 gegen Dresden Karlsruhe (dpa) - Ein Doppelpack von Philipp Hofmann hat Aufsteiger Karlsruher SC zu einem perfekten Saisonauftakt in der 2. Fußball-Bundesliga verholfen. Die Badener feierten am Samstag ein 4:2 (1:1) gegen Dynamo Dresden und sorgten für einen Fehlstart der Gäste (Foto: GES). » Weitersagen