"Blüten" im sogenannten Rastatt (mo) - Angeklagt war ein 24-Jähriger aus Rastatt wegen versuchter Geldfälschung. Zu seiner Erleichterung verurteilte ihn nun das Schöffengericht "nur" wegen Beihilfe zum Versuch der Geldfälschung, und zwar zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten. Diese konnte wegen "günstiger Sozialprognose" auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden. In dieser Zeit wird der 24-Jährige einem Bewährungshelfer unterstellt. Und als Auflage muss er 600 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung bezahlen.

Schon am ersten Verhandlungstag, dem 22. Juli, gab der 24-Jährige die Tat zu (wir berichteten). Danach hat er im Oktober 2018 das Falschgeld im sogenannten Darknet (dunkles Netz) bestellt. Darknet, der versteckte und verschleierte Teil des Internets, bietet ein höheres Maß an Sicherheit und Anonymität und erfreut sich deshalb auch bei Kriminellen großer Beliebtheit. Dabei, so der Angeklagte, sei ihm klar gewesen, "dass es Ärger geben könnte". Doch der Lieferauftrag für die fünfzig gefälschten 50-Euro-Scheine im Gesamtwert von 2 500 Euro sei "eine Gefälligkeit" für einen Ex-Arbeitskollegen gewesen. Der habe ihm für diese illegale Finanztransaktion dann auch zur Bezahlung die erforderlichen 900 Euro in bar ausgehändigt. Die "Blüten", gute Fälschungen aus Neapel, kamen jedoch nie beim Beschuldigten in Rastatt an, sondern konnten nach eingegangenen Hinweisen aus Italien sichergestellt werden. Der ehemalige Kollege, dessen Name der 24-Jährige vor Gericht preisgab, war nach Überzeugung des Gerichts durchaus keine "Fantasie-Personalie". Eingeleitete Nachforschungen bestätigten dies. Er war auch als Arbeitnehmer in der Region tätig. In Rastatt gemeldet allerdings, war er nie. Er soll mit unbekannter Adresse nach Lettland verzogen sein. Die Staatsanwältin befand die Einlassung des Angeklagten, das Geld nicht für sich, sondern für einen Bekannten bestellt zu haben, nicht für glaubwürdig. Dies sei nur "eine Schutzbehauptung". Sie hielt deshalb eine Freiheitsstrafe von einem Jahr für tat- und schuldangemessen. Dem wollten sich jedoch sowohl der Verteidiger als auch das Gericht unter Vorsitz der Richterin Angelika Binder, nicht anschließen. Die Einlassung des Angeklagten könnte trotz Bedenken nicht zweifelsfrei widerlegt werden. Deshalb kam der 24-Jährige mit einer milderen Strafe davon.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Karlsruhe

Geldfälscherbande geschnappt Karlsruhe (lsw) - Die Polizei hat eine mutmaßliche Geldfälscherbande aufgespürt - drei Männer und eine Frau sind in Untersuchungshaft gekommen, wie am Freitag mitgeteilt wurde. Die Bande brachte in Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz falsche 100 Euro in Umlauf (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Die Polizei hat eine mutmaßliche Geldfälscherbande aufgespürt - drei Männer und eine Frau sind in Untersuchungshaft gekommen, wie am Freitag mitgeteilt wurde. Die Bande brachte in Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz falsche 100 Euro in Umlauf (Foto: dpa). » - Mehr