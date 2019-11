Ein polyglotter Alleskönner



Anfänglich habe es kleinere Schwierigkeiten mit dem Lichteinfall gegeben, da das Terminal direkt an einer Fensterfront im Erdgeschoss des Gebäudes steht. Durch ein Fensterrollo, das vor Sonneneinstrahlungen schützt, und einer Deckenleuchte konnte das Problem behoben werden. Der Bereich sei nun optimal ausgeleuchtet, um Passbilder zu erstellen, so Himmel. Er versteht das Self-Service-Terminal als zusätzliches Angebot für die Bürger. "Selbstverständlich ist es auch weiterhin möglich, ein biometrisches Bild beim Fotografen fertigen zu lassen und zur Antragstellung am Servicetisch mitzubringen", so Himmel weiter.

Mit einem Klick auf den Bildschirm geht es los: Das Terminal passt sich jeder Körpergröße automatisch an, sodass Erwachsene, Kinder oder Rollstuhlfahrer es gleichermaßen nutzen können. In wenigen Minuten führt das Menü Schritt für Schritt durch den Antragsprozess. Zur Auswahl stehen neben Deutsch und Englisch auch die Sprachen Türkisch, Französisch, Spanisch, Russisch und Chinesisch. Foto, Fingerabdrücke und Unterschrift aus dem Terminal werden über ein geschütztes Datennetz vom Sachbearbeiter am Informationsschalter abgerufen, kontrolliert und verarbeitet. Die Daten werden nach 96 Stunden automatisch gelöscht. Wer das Self-Service-Terminal nutzt, zahlt für das biometrische Passbild fünf Euro. Der Betrag wird mit den Verwaltungsgebühren für das beantragte Ausweisdokument abgerechnet. Bezahlt werden kann bar oder mit EC-Karte.

Kurz vor den Sommerferien schnellten die Nutzerzahlen am Self-Service-Terminal nach oben. Der Juli war auf das gesamte Jahr rückblickend der stärkste Monat, sagt Himmel. 281 Bürgerinnen und Bürger beantragten ihren Pass oder Ausweis am Selbstbedienungsautomaten. Kein Wunder also, dass das intensiv genutzte Terminal auch gewartet werden muss. Am Freitag, 16. August, kann das Gerät deshalb zeitweise nicht genutzt werden.