Unwetter fegt über die Region

Ob Bietigheim, Durmersheim oder Malsch - auch in anderen Hardtgemeinden tobte der Sturm -, die Szenerie ähnelte sich. "Im Minutentakt", so beschreibt es die Bietigheimer Feuerwehr, sorgten Fallwinde im Orkanböenbereich, Starkregen und großkörniger Hagel ab etwa 20.45 Uhr für Einsätze, auch von umherfliegenden Gegenständen wird berichtet. Doch wie durch ein Wunder sind nach der Sturmnacht offenbar keine Verletzte zu beklagen, so jedenfalls die Erkenntnis der Polizei und der Hilfskräfte auf der Hardt. Auch eine Autofahrerin, die laut Polizei kurz vor 21 Uhr in der Friedhofstraße in Bietigheim von zwei Bäumen eingekeilt wurde, blieb unversehrt.

Über die Höhe der Schäden - in der Straße "Am Oberwald" in Durmersheim zum Beispiel sind mehrere Fahrzeuge durch umgestürzte Bäume beschädigt worden - liegen noch keine Erkenntnisse vor. In der Hardtgemeinde zählte die Feuerwehr bis gestern Nachmittag 60 sturmbedingte Einsätze, Schäden trugen unter anderem die Waldhütte Würmersheim und das Ärztehaus im Hauptort davon, wo ein Teil des Dachs abgedeckt wurde und Wasser in Praxen drang, wie Bürgermeister Andreas Augustin berichtet. Die Aufräum-, Reparatur- und Forstarbeiten in den Ortschaften werden sich wohl noch eine ganze Weile hinziehen.

Gegen 3.45 Uhr rückte die Bietigheimer Wehr zur Bahnstrecke aus, wo ein großer älterer Baum auf die Oberleitung fiel und diese zu Boden riss. Zusammen mit Bahn-Mitarbeitern wurden die Gleise geräumt. Bereits zuvor musste eine S-Bahn evakuiert werden. Durmersheimer Wehrleute brachten zusammen mit DRK-Helfern rund 50 Insassen ins Feuerwehrgerätehaus, um ihnen dort einen ersten Zufluchtsort zu bieten.

Die B 3 zwischen Neumalsch und Bruchhausen war auch gestern noch bis zum späten Nachmittag in beide Richtungen gesperrt. In der Nacht hatte das Unwetter entlang der Strecke reihenweise Bäume umgelegt, wie Walter Seufert von der Feuerwehr Malsch berichtet. In Neumalsch wurde eine Trafostation beschädigt. Es kam zum Kurzschluss, die Bäume fingen Feuer, das aber wegen des starken Regens von selbst wieder erlosch. In Neumalsch, dem Industriegebiet und teilweise auch in Malsch selbst kam es zu Stromausfällen - wie auch in Rastatt (wir berichteten bereits gestern) und Bietigheim. In Rastatt waren Teile der Kernstadt, Plittersdorf und Wintersdorf betroffen.

Etliche Autofahrer auf der B 3 mussten ihre Fahrzeuge wegen der umgestürzten Bäume stehen lassen und konnten sie erst nach Ende der Aufräumarbeiten wieder abholen. Die Wehr brachte rund 20 Personen ins Feuerwehrgerätehaus nach Malsch, wo sie vom DRK versorgt wurden.

Komplett eingestellt werden musste aufgrund von Sturmschäden der Stadtbahnverkehr der AVG-Linien S 71 und S 81 zwischen Rastatt und Karlsruhe über die Strecke Muggensturm - Malsch - Ettlingen- West. Grund hierfür ist ein Oberleitungsschaden. Zudem befanden sich auf drei Kilometern Länge Bäume im Gleis, wie die AVG mitteilte. Laut Deutscher Bahn bleibt die Sperrung wohl bis zum morgigen Freitag, 6 Uhr, bestehen. Es kommt zu entsprechenden Einschränkungen (Info: www.bahn.de/ aktuell).

Ein Ersatzverkehr mit Bussen für die S 71 und die S 81 habe zwischen Rastatt und Karlsruhe gestern noch nicht eingerichtet werden können, da laut Auskunft der Feuerwehr auch die Straßen von starken Schäden betroffen sind. Der ebenfalls betroffene Streckenast zwischen Rastatt und Karlsruhe über Ötigheim - Bietigheim - Durmersheim kann wieder von den Stadtbahnen der Linien S 7 bedient werden (Halt in Durmersheim-Nord, nicht am Bahnhof). Die S 8 verkehrt bis auf Weiteres bis 20 Uhr nur zwischen Rastatt und Forbach, anschließend auch ab und bis Karlsruhe. Zusätzlich wurde auf dem Streckenabschnitt ein Bus-Ersatzverkehr eingerichtet.

Auf der A 5 zwischen Karlsruhe-Süd und Rastatt-Nord mussten die Fahrbahnen in der Nacht aufgrund von Reinigungsarbeiten mehrfach kurzfristig gesperrt werden. Die Arbeiten dauerten bis zu sechs Stunden an, weshalb sich ein Rückstau von acht Kilometern Länge bildete. Die Fahrbahn war stellenweise bis zu 30 Zentimeter überflutet. Auch die L 607 zwischen Ettlingen und Malsch-Sulzbach war durch umgestürzte Bäume komplett blockiert. Im Rastatter Stadtwald sind laut städtischer Mitteilung rund 150 Festmeter Holz dem Sturm zum Opfer gefallen, vornehmlich Pappeln und Weiden im Bereich des Naturschutzgebiets "Rastatter Rheinaue". Wer in den kommenden Tagen im Wald oder in den Grünanlagen unterwegs ist, sollte wachsam sein, rät Förster Martin Koch. Abgebrochene Äste könnten sich noch aus den Baumkronen lösen und herunterfallen.