Orientierung im Hormon-Tsunami

Rastatt - Lässig steht der Kabarettist Matthias Jung am Türrahmen und wartet auf seinen Auftritt. Mit einem entspannten "So!" ins Mikrofon sprechend, begibt er sich auf die Bühne und lächelt sein Publikum an. Jung gibt sich so gechillt wie sein Programm heißt: "Chill mal!" mit dem Zusatz "Am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig!"



In zwei unterhaltsamen Stunden erklärt der studierte Pädagoge und selbst ernannte "lustigste Jugend-Experte Deutschlands" die Pubertät und wie Eltern am nervenschonendsten damit umgehen sollten. Die beste Nachricht vornweg: Der Hormon-Tsunami und die Neufiguration des Gehirns der Teenager gehen vorbei. Bis dahin brauchen alle ganz, ganz viel Geduld und viel Humor!

Dass das Thema "Teenager - Pubertät - Eltern" die Menschen anlockt, beweist die ausverkaufte Veranstaltung im Rahmen des 20. Niederbühler Kultursommers im "Schnick-Schnack" und das gute Händchen des Wirts Klaus Hildenbrand bei der Auswahl des Künstlers. Matthias Jung, der sein kabarettistisches Handwerk als Ideenschreiber für die Sendungen "7 Tage, 7 Köpfe", "TV Total" oder die "Heute Show" gelernt hat, findet sofort den Zugang zu den Zuschauern. Seine Aufforderung: Wer früher selbst einmal Teenager gewesen ist, solle die Hand heben, erntet breites Grinsen. Wer könnte da nicht mitreden?

Locker erzählt Jung von seinen Erfahrungen und den in seinem Bekanntenkreis heranwachsenden Jugendlichen. Nicht enden wollende hitzige Diskussionen über das Zimmeraufräumen, Schule, Helfen im Haushalt, die lebenswichtigen Sozialen Medien, Chillen ohne Ende und mangelnde Hygiene. Teenager wollen und sollen sich abnabeln, das fängt mit Kleidung an und endet mit einer eigenen Jugendsprache, die mitunter die Kommunikation etwas schwieriger macht. Egal, sagt Jung und fordert, trotzdem im Gespräch zu bleiben. Ob mit einer kurzen Whatsapp-Nachricht oder mit einer liebevollen Umarmung. "Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Teenager das Gefühl hat, dass seine Eltern sich nicht mehr um ihn kümmern." Der biologische Veränderungsprozess sei für die Jugendlichen eine Herausforderung. Ihr Körper werde von Hormonen überflutet. Dass Teenager morgens müde seien und abends nicht ins Bett kämen, sei allgemein bekannt. Das Schlafhormon Melatonin spiele mit ihnen Achterbahn und lasse sie zu Morgenmuffeln werden. Und wer fünfmal die Woche zu früh für die Schule geweckt wird, der hat automatisch schlechte Laune, verdeutlicht der Kabarettist humorvoll.

Seine Erklärungen und Anekdoten sind überspitzt und lösen bei den Zuschauern ein Aha-Erlebnis aus. Der Teenager könne im Grunde seine volle Aufmerksamkeit nur auf sich selbst richten - es gebe wichtige Fragen, die er für sich beantworten müsse: Wer ist man, wie will man sein und was ist mit dem anderen Geschlecht? Sie müssen Erfahrungen sammeln und Grenzen austesten. Jung rät von Strafen seitens der Eltern ab: "Diese Machtdemonstration bringt nichts, lieber Freiräume schenken!" Irgendwann falle der Groschen, es mache tatsächlich Klick, und die Teenager werden zu großartigen Erwachsenen.

Am Ende des kurzweiligen und unterhaltsamen Abends in zeichnet Kabarettist Matthias Jung ein schönes Bild der Eltern-Teenager-Beziehung: Die Jugendlichen seien wie Schiffe auf dem weiten Meer und die Eltern wie Leuchttürme, die die Orientierung zeigen.