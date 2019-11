'Alles tun, was technisch machbar ist'

Rastatt



Stadtfest lockt Besuchermassen Rastatt (fuv) - Bestes Sommerwetter, drei Musikbühnen und eine große Auswahl an kulinarischen Spezialitäten bis hin zum Wildschwein am Spieß: Das Internationale Stadtfest in Rastatt erwies sich am Wochenende als ein Magnet, der Besucher in die Innenstadt zog (Foto: Vetter). » Weitersagen (fuv) - Bestes Sommerwetter, drei Musikbühnen und eine große Auswahl an kulinarischen Spezialitäten bis hin zum Wildschwein am Spieß: Das Internationale Stadtfest in Rastatt erwies sich am Wochenende als ein Magnet, der Besucher in die Innenstadt zog (Foto: Vetter). » - Mehr