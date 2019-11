Schneise der Verwüstung

(red) - Durch den Gewittersturm mit teils sehr heftigen Windböen in der Nacht zu Mittwoch (wir berichteten) ist es nicht nur innerhalb der Gemeinden von Au am Rhein bis Rastatt zu erheblichen Schäden durch umgestürzte Bäume und herabfallende Äste gekommen. Auch die Wälder auf den Gemarkungen Durmersheim, Bietigheim, Au am Rhein, Elchesheim-Illingen, Steinmauern, Ötigheim und Rastatt sind durch den "örtlich sehr heftigen Sturm mit tornadoähnlicher Kraft durch Sturmwurf und Sturmbruch" erheblich in Mitleidenschaft gezogen, wie das Kreisforstamt mitteilt.

So seien derzeit in den genannten Bereichen noch viele Waldwege, auch Erholungs- und Reitwege, durch umgestürzte Bäume oder abgebrochene Äste blockiert.

Das Kreisforstamt rät daher dringend dazu, die betroffenen Waldgebiete erst gar nicht zu betreten. Es bestehe Lebensgefahr, da es auch weiterhin zu unvorhersehbaren Gefahren durch herabfallende Äste oder umstürzende Bäume kommen könne.

Die derzeit laufenden Aufräumarbeiten konzentrieren sich zunächst auf die Beseitigung der Schäden in den Ortsbereichen sowie an den öffentlichen Straßen und Eisenbahnlinien. Danach werden nach Priorität die Hauptfahrwege und wichtige Wege etwa zu den Tiefbrunnen der Wasserwerke geräumt, schließlich die sonstigen Waldwege.

Die Behebung der Schäden im Wald wird laut Forstamt voraussicht lich noch mehrere Wochen andauern.