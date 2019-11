Einstimmiges Votum

Durmersheim (HH ) - Im Ortschaftsrat von Würmersheim wurde am Mittwoch das Ende der bisherigen und die Einsetzung des neuen Gremiums in einer "Doppelsitzung" besiegelt, wie Ortsvorsteher Helmut Schorpp die Versammlung nannte. Zuerst hatte das alte Gremium als letzte Amtshandlung die Feststellung zu treffen, dass gegen die Mitglieder des Nachfolgezirkels keine Hinderungsgründe vorliegen. Der entsprechende Beschluss wurde einstimmig gefasst.

Dem Besetzungswechsel stand nichts mehr im Weg. Eingeleitet wurde er mit der Verabschiedung der ausscheidenden Mandatsträger. Aus diesem Kreis waren allerdings nur Alexander Klein (SPD) und Christian Kässinger (CDU) anwesend. Daniela Schnepf (FWG), Christian Seke (CDU) und Herbert Kölmel-Voigt (CDU) weilten im Urlaub. Ortsvorsteher Schorpp sprach allen bisherigen Ratsmitgliedern "Dank und Anerkennung" für das in der vergangenen Wahlperiode gezeigte Engagement aus. Es sei "gute, konstruktive, zielorientierte" Arbeit geleistet worden. Fast alle Entscheidungen habe man einvernehmlich getroffen, blickte Schorpp auf "eine Fülle von Themen" zurück. Die von der Sanierung des Gemeindezentrums oder der Vorbereitung neuer Baugebiete über die Friedhofsgestaltung bis zur Verkehrsproblematik auf der Badener Straße reichende Liste wollte der Ortsvorsteher als Beleg für die Bedeutung des Ortschaftsrats verstanden wissen. Alexander Klein, der seit der Kommunalwahl 2014 dem Gremium angehörte, wurde von Schorpp für seine "anreichernden" mit "viel Überlegung" eingebrachten Beiträge gewürdigt. Klein habe mit "Zuverlässigkeit" und "Aufrichtigkeit", "sachorientiert" und "kooperativ" agiert, sei immer "seiner Linie treu" geblieben. Christian Kässinger schied nach nur drei Jahren aus, er war für Silvia Kassel nachgerückt. Er habe die Arbeit im Ortschaftsrat "mit großem Engagement" mitgetragen, stellte Schorpp fest und bedauerte, dass Kässinger aus familiären Gründen nicht mehr habe kandidieren können. Während sich Kässinger für die gesammelten Erfahrungen dankbar zeigte, hob Klein das "angenehme" gemeinsame Wirken zum Wohle Würmersheims ohne parteipolitische Vorbehalte hervor. Für die Fraktionen dankten Stephan Rauch (CDU) beziehungsweise Dieter Baldo (SPD) den scheidenden Kollegen. Die frei gemachten Plätze wurden von den Neuzugängen eingenommen, die aufgrund der Urlaubszeit ebenfalls nicht vollzählig waren. Die Kommunalwahlen im Mai bescherte der CDU sechs Sitze, vorher waren es sieben, die FWG verdoppelte auf zwei, die SPD blieb bei zwei. Die Verpflichtung der Gewählten mit Gelöbnis und Handschlag nahmen der Ortsvorsteher und Bürgermeister Andreas Augustin vor. Die Wahlen zum Ortsvorstehers und dessen Stellvertreter gestaltete sich völlig spannungsfrei. Aus der Mitte der CDU-Fraktion wurden die bisherigen Amtsinhaber Helmut Schorpp und Stephan Rauch vorgeschlagen. In offener Abstimmung wurden beide einstimmig bestätigt. Ihre Ernennung bedarf noch der Zustimmung des Gemeinderats. Hertweck wies daraufhin, dass die Wahl im Ortschaftsrat gemäß der Gemeindeordnung nur als "Vorschlag" gelte. Schorpp habe gute Arbeit geleistet, stellte Karin Glied (CDU) fest. Man wünsche sich, dass er weitermache. Glied übrigens ist die einzige Frau im Ortschaftsrat, vor fünf Jahren waren noch vier eingezogen. Bürgermeister Andreas Augustin nahm die von drei Zuhörern besuchte Sitzung noch zum Anlass, Ortschaftsrat Dieter Baldo für zehnjährige Tätigkeit als Gemeinderat auszuzeichnen. Beim regulären Ehrungstermin im großen Gremium, in das er nicht wiedergewählt worden war, hatte Baldo im Juli gefehlt.

