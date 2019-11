"Ehrgeizige Ziele" für den Landkreis

Gelingen soll dies mithilfe des Zukunftsprogramms "Landkreis 2030", das Huber bereits bei seiner Antrittsrede Anfang Mai ankündigte. Was dies bedeutet? Anders als das Vorgänger-Programm "Landratsamt 2011", mit dem die Behörde neu strukturiert wurde, zielt es im Kern nach außen. Nach innen gelte es angesichts der geschaffenen straffen Organisation nur noch, an "kleineren Stellschrauben" zu drehen, stellt Huber fest. "Landkreis 2030" indes soll in ein Strategiepapier und einen Maßnahmenkatalog münden, die Themen wie Mobilität, Infrastruktur, Kultur, Bildung, Wirtschaft, Tourismus, Energie, Klimaschutz, Familie, Soziales und Digitalisierung umfassen. Derzeit würden Statusanalyse und Faktenspiegel erstellt ("wo stehen wir?"), dann sollen die entsprechenden Ziele entwickelt werden, dann die Strategie, wie man dorthin kommen will. "Es ist wichtig, sich dabei ehrgeizige Ziele zu setzen", betont Huber. Kommunen, Verbände und Bürger sollen einbezogen werden, Ende 2020 soll das Programm stehen.

Als Schwerpunkte sieht der Landrat bislang den Breitbandausbau, die Digitalisierung von Schulen und Verwaltung, Gesundheitsversorgung und Mobilität. Für den Landkreis seien dies, "wie auch die Integration der Neubürger", die Themen der Zukunft. Einzelne Punkte näher beleuchtet:

Breitbandausbau: Für Huber ist dies ein Leuchtturmprojekt. Dass man im Vergleich zu anderen Landkreisen hinterherhinkt, sieht er nicht nur als Nachteil. Viele Bereiche - für Privathaushalte gebe es nur wenige weiße Flecken - seien bereits "ganz ordentlich" versorgt, und man könne nun eine Kombination aus Bundes- und Landesförderung von 70 bis 90 Prozent nutzen. Mit dem geplanten Ausbau der Gewerbe- und Industriegebiete hätte man sogar ein Alleinstellungsmerkmal, so Huber. Noch sind viele Fragen offen, die in der ersten Sitzung des neuen Kreistags behandelt oder bereits geklärt werden sollen. Was den Landrat ärgert: Das Verhalten der Telekom. Diese versuche, mit eigenen Angeboten "in unsere Ausarbeitungsgebiete reinzugrätschen".

Gesundheitsversorgung: Nur mehr wenige Ärzte wollen sich niederlassen. Bei einer Veranstaltung mit Medizinern im Praktikum wolle man daher versuchen, ihnen eine Niederlassung in der Region schmackhaft zu machen. Im Hintergrund arbeite die kommunale Gesundheitskonferenz des Landkreises Rastatt und der Stadt Baden-Baden weiter an Themen der Versorgung.

PFC-Abwehr: Eine Sanierung der mit perfluorierten Chemikalien verseuchten Fläche - bislang sind in der Region 875 Hektar identifiziert - hält Huber für nicht möglich. Als wichtigste Aufgabe sieht er daher, die Situation zu managen, das heißt, dafür zu sorgen, dass Trinkwasser "in hervorragender Qualität" zur Verfügung steht und man die landwirtschaftlichen Produkte "bedenkenlos verzehren" kann. Das Vorernte-Monitoring zeige, dass dies funktioniere. Bis 2021 sollen alle verunreinigten Flächen erfasst sein. Das Grundwassermonitoring soll mit 200 Messstellen weiter verfeinert werden. Freuen würde er sich, wenn die große Politik sich für die Wasserversorger interessieren würde, die viele Millionen Euro für die Gefahrenabwehr ausgeben müssen. Angesichts der dabei geschaffenen Vorzeigeprojekte wäre es doch denkbar, diese im Sinne einer Modellregion finanziell zu fördern, findet der Landrat.

Klimaschutz: Energiemanagement, 50:50-Einsparmodell an den Schulen, Photovoltaik-Anlagen auf zwölf landkreiseigenen Dächern, Umstellung von Heizungsanlagen, energetische Sanierungen und seit 2013 der Einkauf von CO 2 -freien Strom: Klimaschutz ist für den Kreis längst ein Thema, betont Huber. "Wir werden nun einen Klimaschutzmanager einstellen, planen, die Beleuchtung in Gebäuden auf LED umzustellen", und die Energieagentur wird als dauerhafte Einrichtung weitergeführt. Der Landrat will auch eine stärkere ÖPNV-Nutzung der Mitarbeiter fördern und vorschlagen, das Job-Ticket umfangreicher zu unterstützen.

Mobilität: "Wenn morgen zwischen Rastatt und Bühl 250 Menschen auf die Idee kommen, jetzt den ÖPNV zu nutzen, kriegen wir ein Problem", weist Huber auf Infrastrukturdefizite hin. Straßenaus- und Gleisneubau stehe ebenso an wie die Stärkung des Radverkehrs und die Vernetzung der Verkehrsträger, beispielsweise durch das Regio-Move-Projekt. Gut findet Huber auch, dass unter Beteiligung des Bundes eine Machbarkeitsstudie zur Reaktivierung der Bahnstrecke ins Elsass erstellt wird. Tag für Tag kämen 7 000 Pendler aus dem Nachbarland in den Landkreis. Wichtig wäre, dass auch eine Studie für die Fahrradbrücke an der Wintersdorfer Rheinbrücke mitfinanziert wird. Huber: "Wir brauchen beides."