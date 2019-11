Kleines Krankenhaus, großes Qualitätssiegel Rastatt (sl) - "Auch in kleinen Krankenhäusern wie der Klinik Rastatt können die Patienten sehr gute, zertifizierte Qualität erwarten, sogar in sehr unterschiedlichen Bereichen gleichzeitig wie Orthopädie und Unfallchirurgie", sagt Klinikdirektor Dr. Andreas Eichenauer. Er und seine Kollegen sind stolz auf die Erstzertifizierung zum Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung und auf die erneute Zertifizierung zum Regionalen Traumazentrum.







Das Endoprothetikzentrum beschäftigt sich mit der Ersatzchirurgie zum Beispiel von Hüft- oder Kniegelenken und wurde schon 2014 als eines der ersten im Land zertifiziert, erklärt Dr. Ralph Wetzel, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie. Damals ging es noch um Grundversorgung. Mit der Maximalversorgung legt das Klinikum jetzt noch eine Schippe drauf. Denn die Anforderungen an technische Voraussetzungen, vorhandene Apparate und schlagkräftige Intensivstation sowie Gefäßchirurgie sind noch höher. Bei der dreitägigen Prüfung, die Fachleute sprechen von einem Audit, wurden zudem die Prozessabläufe kontrolliert - und natürlich die Behandlungsergebnisse. Sprich: Wie zufrieden waren die Patienten. Das Endoprothetikzentrum beschäftigt sich mit der Ersatzchirurgie zum Beispiel von Hüft- oder Kniegelenken und wurde schon 2014 als eines der ersten im Land zertifiziert, erklärt Dr. Ralph Wetzel, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie. Damals ging es noch um Grundversorgung. Mit der Maximalversorgung legt das Klinikum jetzt noch eine Schippe drauf. Denn die Anforderungen an technische Voraussetzungen, vorhandene Apparate und schlagkräftige Intensivstation sowie Gefäßchirurgie sind noch höher. Bei der dreitägigen Prüfung, die Fachleute sprechen von einem Audit, wurden zudem die Prozessabläufe kontrolliert - und natürlich die Behandlungsergebnisse. Sprich: Wie zufrieden waren die Patienten. Ganz wesentlich ist neben der Weiterbildung auch die praktische Erfahrung der Ärzte. So muss ein Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung mindestens 200 Operationen pro Jahr vorweisen, davon 50 oft anspruchsvollere Wechseloperationen. Bei der Grundversorgung sind es "nur" 100. Rastatt kommt mit rund 700 Eingriffen jährlich in Größenordnungen, wie sonst nur deutlich größere Häuser oder Unikliniken, weiß Wetzel, der selbst als Auditor unterwegs ist. Das Zertifizierungsverfahren sieht im Fall des Traumazentrums ähnlich aus, weiß der Leitende Arzt der Unfallchirurgie Dr. Gregor Moßbrucker. Doch während ein Gelenkersatz lange geplant wird, kommen Unfälle mit Schwerstverletzten überraschend. Die Nähe des Krankenhauses und die schnelle Hilfe entscheiden dann oft über Leben und Tod, so der Facharzt. Und daher liegt das Plus der Traumazentren neben der technischen und personellen Ausstattung besonders in der Vernetzung mit anderen Krankenhäusern in Traumanetzwerken. Das Klinikum Rastatt etwa ist Mitglied im Traumanetzwerk Nordbaden. Das heißt: Ein Unfallpatient, der in Rastatt nicht optimal versorgt werden kann, darf sicher sein, in eine geeignete Klinik in der Region verlegt zu werden. Zu den geprüften Ausstattungsmerkmalen zählen ein eigener Schockraum, Intensivstation, OP-Instrumente zur Notfallintervention, OP-Saal-Kapazitäten, verschiedene Blutprodukte und Diagnosegeräte. Eng arbeitet das Traumazentrum mit den Rettungsdiensten zusammen. Bereits 2010 wurde Rastatt als lokales Traumazentrum zertifiziert, seit 2013 als regionales. 36 bis 50 Patienten mit Mehrfachtraumata behandelt die Klinik im Jahr. Es könnten aber plötzlich sehr viel mehr werden: Moßbrucker berichtet, dass sich die Traumanetzwerke auf Betreiben der Regierung auch für Terroranschläge mit sehr vielen Schwerverletzten wappnen.

