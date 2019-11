Fröhliches Wiedersehen im Freizeitparadies Rastatt (sb) - Für viele Urlauber im Rastatter Freizeitparadies ist es ein fröhliches Wiedersehen. "Die Kinder freuen sich jedes Jahr und wir schauen, dass wir auch genau in der Zeit kommen, in der die Campingkirche zu Gast ist", berichtet Peter Platterer aus der Schweiz, dessen Nachwuchs dieses Jahr das tägliche Programm wieder voller Begeisterung besucht.

Bereits zum neunten Mal macht die Campingkirche der Evangelischen Landeskirche in Baden in diesem Jahr in Plittersdorf Station. In den ersten drei Wochen der Sommerferien wird den Gästen ein buntes und abwechslungsreiches Programm geboten. Im Mittelpunkt stehen verschiedene biblische Geschichten: "Wir möchten die Liebe Gottes an die Kinder weitergeben", sagt Christian Schenk, der gemeinsam mit seiner Frau Ella eine Woche lang die Campingkirche leitet. Ihnen zur Seite steht ein Team aus rund zehn ehrenamtlichen Mitarbeitern im Alter zwischen 20 und 31 Jahren. Viele kennen sich bereits aus den Vorjahren, andere stoßen zum ersten Mal hinzu. Gemeinsam wird direkt neben dem Campingkirchenzelt übernachtet. Die Mitarbeiter schätzen die schöne und familiäre Atmosphäre im Freizeitparadies: "Wir werden hier jedes Jahr sehr gut aufgenommen. Man merkt, dass wir herzlich willkommen sind", berichtet Christian Schenk. Für die Kinder im Alter zwischen fünf und 13 Jahren wird jeden Tag ein buntes Programm geboten, in dessen Mittelpunkt in diesem Jahr Dschungeltiere und der biblische David stehen. Spannend wird da unter anderem die Geschichte von David und Saul erzählt. Dazu gibt es passende Lieder, die viele Kinder bereits auswendig kennen. Mit passenden Bewegungen versehen, machen alle Kinder voller Begeisterung mit. Wie jeden Tag gibt es auch dieses Mal zudem einen Bibelvers, der die Kinder nicht nur durch den Tag, sondern langfristig begleiten soll: "Wir wollen Mut machen und die Kinder für Jesus begeistern", verdeutlicht Schenk und freut sich, wenn die Teilnehmer der Campingkirche zwischen den Programmpunkten bei ihm vorbeischauen. Da alle rund um die Uhr im Freizeitparadies sind, entwickeln sich oft tiefgreifende Gespräche auch außerhalb des Programms. Das startet jeden Tag mit einem Kids- und Teen-Treff am Vormittag. Nachmittags steht dann ein buntes Aktionsprogramm an, bei dem unter anderem gebastelt oder eine Rallye rund um das Freizeitparadies unternommen wird. Den Tagesabschluss bildet die Gute-Nacht-Geschichte, bei der auch der Besuch des Affen Toto nicht fehlen darf. Er erzählt spannende Abenteuer nicht nur aus dem eigenen Leben. Bei einem bunten Abend trat in der ersten Woche zudem ein Bauchredner auf. "Wir sind mit unserem Einsatz in diesem Jahr sehr zufrieden", zieht Schenk eine positive Zwischenbilanz der Campingkirche 2019 im Rastatter Freizeitparadies. Besonders freut den Lehramtsstudenten, dass eine ältere Teilnehmerin in diesem Jahr so begeistert war, dass sie 2020 gerne als Helferin bei der Campingkirche mitmachen möchte. "Unsere Intention, den Kindern die Liebe Gottes näher zu bringen, ist immer noch die Gleiche wie zu Beginn", sagt Schenk und freut sich, dass die Mitarbeiter über die Kinder auch mit den Eltern in Kontakt kommen. Einige setzen sich mit ins Zelt der Campingkirche und lauschen den Bibelgeschichten ebenso gerne wie ihre Kinder. Dabei ist das Angebot so ausgelegt, dass jeder jederzeit mitmachen kann. Wie lange jedes Kind mit oder ohne Eltern kommt, ist offen. Denn die einen reisen schon bald wieder ab, weil der Urlaub endet, und andere kommen erst später dazu. "Wir wissen nie genau, wer wann kommt: Aber genau das macht die Arbeit natürlich auch spannend", sagt Schenk.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben