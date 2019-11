Brandruine am S-Bahnhof Bischweier wird saniert

Von Markus Koch Bischweier - Eine besondere Immobilie hat Pius Jülch zu Beginn des Jahres 2013 saniert: Das ehemalige Bahnhofsgebäude in Bischweier. Doch Anfang April 2013 brannte dann ein Teil des Gebäudekomplexes ab, der nicht ihm, sondern einem jungen Mann aus dem Kreis Böblingen gehörte. Die Kripo ging damals von Brandstiftung aus. Nun hat Jülch die Brandruine erworben, um sie zu sanieren. Der einstige Wartesaal des Bahnhofs macht im Innern einen desolaten Eindruck: Das stark beschädigte Dach wurde nach den Ermittlungen der Polizei abgerissen, da Ziegel auf S-Bahn-Fahrgäste hätten herabfallen können. Die Wände sind stellenweise vom Ruß geschwärzt, der Putz ist großflächig abgebröckelt. Ein Statiker soll die Wände prüfen, eventuell müssen sie abgerissen werden. Der aus Kuppenheim stammende Pius Jülch hat Ende Juli den Bauantrag bei der Gemeinde Bischweier eingereicht, nun hofft er darauf, dass der Gemeinderat in der nächsten Sitzung nach der Sommerpause seinem Projekt zustimmt. Der 31-jährige Geschäftsführer der Schlosserei Jülch in Gaggenau hat sich den hinteren Bereich des Bahnhofsgebäudes ganz nach seinem Geschmack ausgebaut: "Wo heute mein Wohnzimmer ist, gab es früher die Bahnhofskneipe ,Palette', die von Alfred Zipperle geführt wurde", berichtet Jülch. Nach dessen Tod sei das Gebäude einige Jahre leer gestanden, er habe es dann nach dem Erwerb entkernt und grundlegend saniert. Der während der Umbauphase abgebrannte Gebäudeteil sei damals nicht zum Verkauf gestanden, erläutert Jülch. Etliche Leute hatten gedacht, dass ihm das gesamte Gebäude gehöre und ihn zunächst nach dem Brand bedauert, berichtet er im BT-Gespräch. Auch nach dem Brand hatte der einstige Eigentümer kein Interesse an einem Verkauf. Erst ein Zwangsversteigerungsverfahren brachte nun vor einigen Monaten Bewegung in die Angelegenheit. Der 31-Jährige wohnt gerne in dem historischen Gebäude am S-Bahnhof, das auch einen großen Garten hat: "Es ist eine wunderbare Lage hier", findet er. Dank der Schallschutzfenster bekomme man von den vorbeifahrenden S-Bahnen kaum etwas mit. "Die Verkehrsgeräusche, die der Wind von der Bundesstraße 462 herüberträgt, sind lauter", urteilt Jülch. Auch seiner Partnerin gefällt die Lage. Gebäudeteil soll vermietet werden Der mittlere Gebäudeteil wurde von Pius Jülch ebenfalls umfassend saniert und mit drei Wohnungen versehen, die allesamt vermietet sind. Der Gebäudeteil, in dem einst der Wartesaal war, weist künftig im Erdgeschoss und Obergeschoss eine Wohnfläche von 95 Quadratmetern auf und soll ebenfalls vermietet werden. "Ich hoffe, dass bis zum Frühjahr das Dach steht und das Gebäude dann im Sommer 2020 bezugsfertig ist", sagt der junge Bauherr. Wie Bürgermeister Robert Wein auf Anfrage des Badischen Tagblatts berichtet, habe sich auch der Gemeinderat nichtöffentlich mit einem möglichen Ankauf der Brandruine am Bahnhof befasst, letzten Endes sei dem Gremium jedoch der Kaufpreis zu hoch gewesen. Dass nun Jülch den restlichen Teil des einstigen Bahnhofsgebäudes erworben hat, wertet der Rathauschef als "glückliche Wendung einer traurigen Geschichte".

