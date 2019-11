Spielerisch auf Tuchfühlung mit der Zirkuswelt

Malsch

Erfolge für Top-Teams Malsch (red) - In der Motoball-Bundesliga Süd gab es jeweils klare Erfolge für die Spitzenteams MSC Puma Kuppenheim in Malsch und den MSC Taifun Mörsch beim MBV Budel. Der MSC Comet Durmersheim (Foto: fuv) trotze dem MSC Ubstadt-Weiher ein Remis ab.

Riesige Fete zum 125-Jährigen Baden-Baden (co) - Drei Tage lang herrschte in Lichtental Ausnahmezustand: Der Musikverein feierte eine riesige Fete zu seinem 125-jährigen Bestehen. Am Sonntag sorgte ein Massenkonzert auf der Klosterwiese (Foto: Hecker-Stock) mit anschließendem Umzug für Aufsehen.