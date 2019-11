Zeit für Entdeckungen Rastatt(red) - Langeweile in den Sommerferien? Nicht in der Rastatter Stadtbibliothek! Über 62 000 Medien stehen zum Ausleihen oder Entdecken bereit. Ein interessantes Hobby finden, die lang erwartete Reise vorbereiten, leckere Rezepte ausprobieren oder das nächste Schuljahr vorbereiten: Für unzählige Situationen und fast jedes Anliegen finden sich in der Stadtbibliothek die passenden Medien.

Zahlreiche Romane sowie Kinder- und Jugendbücher sorgen für Unterhaltung und Abwechslung. Zusätzlich bieten spannenden Hörbücher, das umfangreiche Angebot an Spielfilmen sowie die zahlreichen Gesellschaftsspiele für alle Altersgruppen ein kurzweiliges Freizeitvergnügen. Auch vor Ort lädt die Stadtbibliothek über drei Stockwerke zum Verweilen ein. Die bunten Möbel im Erdgeschoss empfangen die jüngsten Besucher. Im ersten Stock steht ein breites Angebot an Zeitschriften und Zeitungen zum Schmökern bereit. Bei einer Tasse Kaffee lassen sich dort gemütliche Stunden verbringen. Die neuesten Romane erwarten die Besucher im dritten Stock. Außerdem bietet das Bibliotheksteam zwei Sommeraktionen an: Der Sommerleseclub "Heiß auf Lesen" bietet Jugendlichen der Klassen fünf bis acht eine exklusive Auswahl an aktuellen Jugendromanen und den Zugang zu spannenden Clubtreffen. Neue Clubmitglieder können sich jederzeit anmelden. Auch der "Vorlesesommer 2019" läuft noch bis zum 6. September: Grundschulkinder sind jeden Freitag um 11 Uhr eingeladen, in der Bibliothek einem aufregenden Abenteuer zu lauschen. Ein Blick auf die Homepage der Stadtbibliothek lohnt sich einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung zufolge auch für alle, die in den Ferien verreisen: Über die Onleihe, zu deren Nutzung der Bibliotheksausweis berechtigt, stehen Bücher, Zeitschriften und Hörspiele zum Download zur Verfügung. Über diese "digitale Zweigstelle" kann man jederzeit und ortsunabhängig auf die angebotenen E-Medien zugreifen. Geöffnet hat die Stadtbibliothek immer Dienstag und Donnerstag von 10 bis 18 Uhr, am Mittwoch und Freitag von 12 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 13 Uhr.

