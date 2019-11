Nächtliche Radtour für den Frieden

Von Marvin Lauser



Rastatt - "Nachts zu fahren ist immer ein Erlebnis, vor allem wenn plötzlich im Wald vor dir ein Wildschwein auftaucht", sagt Hermann Weil aus Rastatt. Passiert ist ihm das Anfang August auf dem Weg zu einer 340 Kilometer langen Radtour. Auf der Homepage des Pacemaker-Radmarathons, bei dem Weil dieses Jahr bereits zum fünften Mal mitgefahren ist, wird eine Anreise mit der Bahn oder dem Auto empfohlen. Doch dem 37-jährigen Rastatter war die ohnehin schon lange Tagausfahrt auf zwei Rädern nicht lang genug. Zusammen mit seinem Kumpel Dirk Straßburger ist er mit dem Rennrad zum Startpunkt auf dem Brettener Marktplatz gefahren, mit Scheinwerfer, Blinklichtern und Stirnlampe ausgerüstet. Am 2. August um kurz nach 20 Uhr ging es für Weil zuhause in Rastatt los. Nach einem kurzen Verpflegungsstopp bei seiner Mutter radelte er nach Stollhofen und gab dort den Großteil seines Gepäcks Straßburgers Frau Dorothee, die mit dem Auto zur 15. Ausgabe des Pacemaker-Radmarathons nachreiste. Weil und Straßburger schwangen sich gegen 21.30 Uhr auf ihre Rennräder und strampelten von Stollhofen nach Bretten. Dort startete in aller Herrgottsfrühe, um 5.45 Uhr, der diesjährige Pacemaker-Radmarathon. Zuvor hatte das Duo bereits bei Wintersdorf den Rhein überquert, sich über das elsässische Lauterbourg ins pfälzische Wörth und bis zum Startpunkt der Tour auf zwei Rädern bewegt. Auch ein platter Reifen kann ihn nicht stoppen



50 Kilometer vor dem Ziel der Anreise-Etappe hatte Weil einen platten Reifen. "Das war kein Problem. Ich hatte einen Ersatzschlauch dabei und wir hatten sowieso einen Puffer von einer Stunde zum Start eingerechnet", beschwichtigt er. Nach zehn Minuten konnte es weitergehen. Vom Marktplatz in Bretten aus ging es dann auf die 340 Kilometer lange Tour mit Stopps in Neckargemünd, Mannheim, Kaiserslautern und Landau. Gegen 20.40 Uhr kam die Gruppe wieder in Bretten an. Das Teilnehmerfeld, in diesem Jahr etwa 150 Fahrer, wurde über die gesamte Strecke von der Polizei eskortiert. An jedem Halt gab es Verpflegung für die Teilnehmer. "Das ist alles gut organisiert, aber schon sehr durchgetaktet", erklärt Weil. Sein absolutes Highlight war der Halt in der kleinen Kirche in Kaiserslautern. "Dort gibt es belegte Brötchen und gekühltes, alkoholfreies Bier", sagt Weil lächelnd. Die knapp 500 Kilometer, die der Rastatter am ersten Augustwochenende innerhalb von 24 Stunden zurückgelegt hat, wären früher "unvorstellbar" für ihn gewesen. Seit 2014 fährt Weil, der schon immer gerne Rad fährt, früher Fußball gespielt hat und auch gerne gelaufen ist, regelmäßig auf kleine und größere Ausfahrten. Unter anderem nach Berlin ist er schon geradelt, dafür hat er sich dann aber vier Tage Zeit genommen. Der Radfahrer hat eine sportliche Herausforderung gesucht, als er zu den Pacemakern gekommen ist. Durch den Kontakt mit der Thematik radelt er nun gerne für den Frieden und die Abrüstung und hofft, dass sich ihm und seinen Mitstreitern immer mehr Menschen anschließen. "Ich hatte mir vorher darüber nie Gedanken gemacht, oder mich mit Politik auseinandergesetzt", sagt der 37-Jährige. "Die Veranstaltung bringt Menschen dazu, sich mit dem Thema zu beschäftigen".

