"Ich träume manchmal von einem VW-Bus"

Rastatt - "Love, Peace and Happiness" - vor einem halben Jahrhundert fand das legendäre Woodstock-Festival vom 15. bis 18. August im US-Bundesstaat New York statt, das bis heute ein Sinnbild für die Hippie-Bewegung ist. Janis Joplin gehörte zu den Musikerinnen, die dort auftraten. Die Rastatter Mundartautorin Brigitte Wagner war "von Anfang an total begeistert" von ihr. Der von Joplin adaptierte Country-Song "Bobby McGee" inspirierte Wagner vor drei Jahren, über einen Ausflug an den Rhein zu schreiben, der das Lebensgefühl der Jugend in der damaligen Zeit wiedergibt (siehe Artikel unten).



Veröffentlicht hat die BT-Kolumnistin "Lumpegrott" die Geschichte in ihrem 2016 erschienenen Buch "Kalaharied". Bei Lesungen hat sie von etlichen Rastattern Rückmeldungen bekommen: "Die Leute sagen zu mir, dass ich genau das ausdrücke, was sie früher auch empfunden haben", freut sich die heute 71-Jährige. Einige Zuhörer wollten zudem wissen, wer in der Geschichte mit Bobby McGee denn nun eigentlich gemeint ist. "Es ist mein zweiter Mann Herbert, der inzwischen von ganz vielen ,Bobby' gerufen wird. Am Anfang hat es ihn noch etwas geärgert, aber inzwischen hat er sich daran gewöhnt", berichtet Brigitte Wagner mit einem Schmunzeln.

Das Lied über Bobby McGee vermittle ein Gefühl von Freiheit, bei der einem niemand etwas dreinrede, eine Freiheit, bei der man einfach in der Gegend herumfahren und tun und lassen könne, was man möchte, fasst die Mundartautorin zusammen, was der Song für sie bedeutet.

"Ich wollte schon viele Jahre etwas über dieses Lied schreiben, ich hatte diesen Ausflug an den Rhein im Hinterkopf. Als dann vor drei Jahren im Fernsehen eine Dokumentation über Janis Joplin lief, war das für mich der Anlass, die Geschichte zu schreiben", erläutert Brigitte Wagner im BT-Gespräch.

Sie bewunderte an Janis Joplin, die damals nur fünf Jahre älter war als sie selbst, dass sie so ehrlich gewesen sei und dass sie ihre Freiheit voll ausgelebt habe. "Ihr exzessives Leben mit dem ganzen Drogenkonsum fand ich jedoch nicht so gut,

da hat sie mir fast etwas leidgetan. Aber letztlich hat sie sich das ja auch so ausgesucht", urteilt die Rastatterin.

Während das Woodstock-Festival stattfand, hat Brigitte Wagner überhaupt nichts davon mitbekommen. "Ich habe damals sehr selten ferngesehen, im Badischen Tagblatt habe ich erst am 21. August etwas über Woodstock gelesen", erinnert sie sich. Den Zeitungsartikel von damals hat sie noch in ihrem privaten Archiv.

Lange Kleider mit bunten Motiven trug Brigitte Wagner damals auch, ihre Haare waren mit Henna dunkelrot gefärbt: "Manche meiner Freundinnen haben sich auch Blumen in die Haare gesteckt, doch ich war nicht so lieblich", berichtet sie. Für sie war die Hippie-Bewegung mehr als nur ein modischer Trend, "sehr kritisch" sei sie im Hinblick auf die politische Situation in Deutschland und auch in der Welt gewesen, der Vietnam-Krieg war ein großes Thema.

Regelmäßig war die Rastatterin im "Haus" in der Ritterstraße 22 im Dörfel. Zwölf junge Leute hatten sich dort Anfang der 1970er Jahre eine WG eingerichtet, die SPD hatte dort ein Büro, in dem sie unter anderem Kriegsdienstverweigerer beriet. "Wir haben damals vieles kritisch hinterfragt und stundenlang über die Grundfragen des Lebens philosophiert", blickt die 71-Jährige zurück.

Demonstrationen waren für die politisch Interessierten hingegen nicht so ein großes Thema: "Einmal sind wir nach Straßburg gefahren, weil wir an einer Friedensdemonstration teilnehmen wollten. Wir sind aber falsch gefahren und waren letzten Endes auf einer Demo gegen Rassismus, was aber auch gepasst hat", erinnert sie sich und lacht.

Das von der Hippie-Bewegung ausgelöste Freiheitsgefühl kam bei den jungen Leuten an: "Als ich damals mit 20 Jahren geheiratet habe, da mussten meine Eltern unterschreiben, weil ich noch nicht 21 Jahre alt und somit nicht volljährig war", blickt Brigitte Wagner zurück. Es habe sich allmählich dieses Gefühl durchgesetzt, "dass es mehr Möglichkeiten gibt und man fast alles machen kann, was man will, wenn man es wollte", formuliert die "Lumpegrott" in ihrer gewohnt hintersinnigen Art.

Man wollte etwas erleben, Neues ausprobieren und sich einfach anders anziehen. Der Spruch "Solange du deine Füße unter meinen Tisch streckst..." sei häufig zu hören gewesen, berichtet die Mundartautorin.

Lange Haare waren Ende der 60er auch in Rastatt nicht ungewöhnlich, bereits mit dem "Beatclub", der ab 1963 im Hochhaus an der Plittersdorfer Straße seine Pforten öffnete, ging es los, dass die Jungs sich die Haare wachsen ließen, so Brigitte Wagner. Schlaghosen, Plateau-Schuhe und kurze Röcke prägten das Straßenbild auch in der Barockstadt: "Meine Mutter hat nur über die kurzen Röcke gelacht, im Gegensatz zu meiner Oma. Die hat immer gesagt ,so gehst du mir nicht aus dem Haus' und hat am Rock gezogen." Zum Abtanzen ging es in den "Löwen" in der Kaiserstraße, das Hauslokal der Rockband "Firestones". Am Werderplatz gab es die Kneipe "Alt", in der eine Jukebox für Musik sorgte. Außerdem war dort mit dem "Treff" ein weiteres Lokal, in dem sich die Jugendlichen trafen.

Brigitte Wagner fuhr damals einen roten VW-Käfer, ihr Herbert den grün-weißen VW-Bus, der in "Bobby McGee" thematisiert wird. Mit ihm ging es in den Urlaub nach Südfrankreich. "Heute haben wir einen Wohnwagen, was ja schon ein bisschen spießig ist", meint die Rastatterin und fügt hinzu: "Ich träume manchmal von einem VW-Bus."