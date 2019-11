Rund 180 gemeindeeigene Obstbäume zerstört

Rastatt

Nach Sturm: Alle Hände voll zu tun Rastatt (fuv) - Es dauerte zum Teil nur wenige Minuten, das Unwetter das vergangener Woche in der Region tobte. Die Schäden an Gebäuden jedoch sind mitunter beträchtlich. Die Dachdecker im Kreis haben alle Hände voll zu tun. Wegen der Urlaubszeit ist die Situation angespannt (Foto: fuv).

Sandhausen

Gewitter: Hohenlohekreis stark betroffen Sandhausen (dpa) - Starke Regenfälle haben am Freitagabend zahlreiche Feuerwehreinsätze ausgelöst. Messungen zufolge sei das Unwetter am stärksten in der ersten Nachthälfte und im Bereich des Landkreises Heilbronn und des Hohenlohekreises ausgefallen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (Foto: dpa).

Baden-Baden

Aumattstadion: SCL übt Kritik Baden-Baden (hol) - Das neue Aumattstadion ist noch nicht in Betrieb, schon gibt es Ärger um den Zustand der Sportanlagen (Foto: SCL/Hefter). Vor allem die Tatsache, dass der Weg rund um die Sportstätte nicht asphaltiert werden soll, findet SCL-Vorsitzender Bernd Hefter schlecht.