Zulassung für Tierkrematorium erteilt



Die Einäscherung von Haustieren gewinne immer mehr an Bedeutung, denn vielen Tierhaltern sei ein würdevoller Abschied wichtig, und sie möchten die Asche des Tieres als Erinnerung bei sich haben, weiß Christian Richers, der bereits zwei Niederlassungen des 1997 in Bayern gegründeten Franchise-Unternehmens Anubis-Tierbestattungen betreibt, eine in Karlsruhe und eine in Neuhausen-Steinegg (Enzkreis).

Eine wachsende Zahl von Tierfreunden nehme das Leistungsangebot des Betriebs in Anspruch. Das hat Richers, der in Karlsruhe aufgewachsen ist und inzwischen in Gaggenau lebt, dazu veranlasst, ein Tierkrematorium für die Region zu beantragen. An seinen bisherigen zwei Standorten werden Tiere nur angenommen, nicht aber eingeäschert. Das soll in Zukunft für Tiere bis 50 Kilogramm in Durmersheim erfolgen, schwerere würden in die Anlage nach Ludwigshafen gebracht, eines von zwei Krematorien, die das Unternehmen Anubis bislang in Deutschland betreibt. Durmersheim ist dann das dritte. Das Genehmigungsverfahren habe sich zwar schwierig gestaltet, aber das Feedback von Gemeinde und Bevölkerung sei positiv gewesen. Der Durmersheimer Gemeinderat hat vor genau einem Jahr grünes Licht gegeben.

Ein Betrag im mittleren sechsstelligen Bereich werde nun investiert, so Richers im BT-Gespräch, um aus einer bereits bestehenden Industriehalle in der Malscher Straße im Gewerbegebiet das Tierkrematorium zu errichten. Kremierungsofen und Gasanlage seien bereits bestellt. Im Gebäude entstehen zudem ein Empfangsbereich und zwei separate Abschiedsräume, ein Verwaltungsbereich mit Büros und Pausenräumen für die Mitarbeiter sowie der Hygienebereich für Reinigung und Kühlung. Kremierungsofen und Gasanlage befinden sich in einem geschützten Bereich, wie in einer Mitteilung erläutert wird.

Die Themen Gerüche und Lärmbelästigung haben das Landratsamt im Genehmigungsverfahren offenbar umfänglich beschäftigt. Zum Thema seien mehrere Gutachten vorgelegt worden, so Richers. Die Emissionswerte des geplanten Tierkrematoriums lägen weit unter den gesetzlich festgelegten Obergrenzen. Das Unternehmen Anubis betont: Eine spezielle Verbrennungsluftführung in der Nachbrennkammer sorge für Reduzierung der Emissionswerte und Vernichtung der organischen Geruchsstoffe. Zudem werde eine spezielle Filteranlage im Nachgang eingebaut, die unter anderem für die Entstaubung des Rauchgases sorgt. Die Anubis-Betriebe seien ISO-zertifiziert und würden regelmäßig von der DEKRA geprüft. Für ein Tierkrematorium gelten strenge veterinärrechtliche EU-Vorschriften für Hygiene sowie für die geschlossene, gekühlte Aufbewahrung und den Transport der Tiere. Ein Tier einzuäschern, ist indes nur Teilaspekt des Unternehmens. Tierhaltern, die "in Würde" Abschied nehmen wollen, wird auch "einfühlsame und umfassende Beratung, bis hin zur Trauerbegleitung und Sterbevorsorge" angeboten.