Wie von einem Maschinengewehr getroffen

Rastatt - Es dauerte zum Teil nur wenige Minuten, das Unwetter das am Dienstag vergangener Woche in der Region tobte. Die Schäden an Gebäuden jedoch sind mitunter beträchtlich. Die Dachdecker im Kreis Rastatt haben alle Hände voll zu tun. Wegen der Urlaubszeit ist die Situation angespannt.



Vor allem auf der Hardt hat es neben den Schäden in der Natur auch Gebäude getroffen. In Bietigheim hätten manche Hausfassaden und Rollläden ausgesehen, als ob mit einem Maschinengewehr darauf geschossen worden wäre, beschreibt Roger Röttjer, Zimmerer bei der Rastatter Ziermann Holzbau KG, das Bild, das sich ihm und seinen Kollegen in der Hardtgemeinde bot. Im Ort war es nicht nur der Wind, sondern auch Hagel, der Schäden verursachte. An zahlreichen Wohnhäusern flogen Ziegel davon. Auch Giebel und Kaminabdeckungen seien beschädigt, so Matthias Fütterer, Geschäftsführer des gleichnamigen Dachdeckerbetriebs in Au am Rhein. Seine Firma sei bis auf Weiteres ausgebucht, könne keine Aufträge mehr annehmen.

"Es gibt kein Gemeindegebäude, das nicht betroffen ist", stellt die Bietigheimer Hauptamtsleiterin Manuela Ganz fest. Es sei meist nichts Gravierendes, in der Summe sei jedoch einiges kaputt, so die Bilanz eine Woche danach. Besonders betroffen sei die Alte Kirche, deren Dach teilabgedeckt wurde. Daher musste der Platz vor der Kirche abgesperrt werden. Die Elektroverteilung der Kirchenglocken hat ebenfalls Schaden genommen. Das Gotteshaus wird, so Manuela Ganz weiter, vier bis sechs Wochen nicht nutzbar sein. Von umstürzenden Bäumen wurden in Bietigheim Straßenlaternen und ein Wegkreuz beschädigt. Ihre Amtskollegin in Steinmauern, Julia Hangs, berichtet von erheblichen Beschädigungen an der Julius Späth-Schule. Dort wird derzeit das Gebäude aufgestockt, das Dach ist entfernt. Die Folie, die das Gebäude vor Nässe schützen soll, hielt dem Sturm nicht stand, sodass im zweiten Obergeschoss Wasserschäden entstanden, so Hangs. In drei Klassenzimmern müssen die Decken ausgetauscht werden. Die Gesamtbauzeit für den Schulanbau sei davon jedoch nicht betroffen, betont sie.

In Durmersheim wird die Evakuierung der S-Bahn als einschneidendstes Ereignis des Sturmabends in Erinnerung bleiben. Rund 60 Feuerwehreinsätze habe es insgesamt gegeben, bilanziert Hauptamtsleiterin Sandra Hertweck. Ein Baum ist auf das Vordach der Waldhütte im Ortsteil Würmersheim gefallen, was wohl den größten Schaden an öffentlichen Gebäuden darstelle, berichtet Ortsbaumeister Hans-Martin Braun.

Au am Rhein sei, was Gebäude betrifft, glücklicherweise verschont geblieben, teilt Esther Hoefman von der Bau-und Hauptverwaltung mit. Von einem blauen Auge spricht Rolf Spiegelhalder, Bürgermeister von Elchesheim-Illingen, von vereinzelten Dachschäden und Wasser in einigen Kellern. Nur den Tennisclub habe es stärker "erwischt": Neben Inventarschäden, die entstanden sind, seien auch noch Äste vom angrenzenden Wald auf die Anlage geweht worden.

Entwarnung gibt der stellvertretende Malscher Bürgermeister, Hermann Geiger. Im Gegensatz zum Wald sei die Gemeinde selbst weitgehend verschont geblieben.

Die Schäden in den Gemeinden an öffentlichen und privaten Gebäuden sind in der Summe betrachtet wohl doch nicht unerheblich. Gutachter und Handwerker werden also noch eine ganze Weile unterwegs sein. Die Schadensregulierung übernimmt in der Regel die Gebäudeversicherung. Bettina Veit, Pressesprecherin des Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verbands, nannte am Montagmorgen 318 erfasste Schäden in ihrem Bereich; Tendenz steigend.