Als der Fußball nach Würmersheim kam

Rastatt

B462: Lkw schiebt Autos ineinander Rastatt (red) - Weil ein 45-jähriger Lkw-Fahrer am Dienstagnachmittag auf der B462 den sich an einer Ampel beim Autobahnanschluss zur A5 anstauenden Verkehr offenbar zu spät bemerkt hat, hat er mit seinem Sattelzug mehrere Autos ineinander geschoben (Foto: dpa/av).

Gutach

Schwarzwaldbahn: Güterzug kracht in Lkw Gutach (lsw/red) - Ein Güterzug ist auf der Schwarzwaldbahn in Gutach (Ortenaukreis) gegen 11 Uhr mit einem Lastwagen zusammengestoßen und dabei zum Teil entgleist. Die Strecke zwischen Gutach und Hausach wurde nach dem Unfall gesperrt. Der Lkw-Fahrer wollte offenbar wenden (Foto: dpa).

Rastatt

Hundeattacken in Rastatt Rastatt (red) - Bei zwei Vorfällen mit Hunden wurden am Dienstagnachmittag in Rastatt-Rheinau sowie auf dem Murgdamm zwei Menschen verletzt. Die Polizei ermittelt und hat gegen die Hundehalter Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet (Symbolfoto: dpa).