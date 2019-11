Mit Stirnlampe, Chips und literweise Bouillon ans Ziel

Auch auf den zweiten Blick dreht sich im Leben des 28-jährigen Muggensturmers alles um sein kräftezehrendes, kosten- und vor allem zeitintensives Hobby. Allein ist er damit nicht. Alle Wettkämpfe - von denen die Urkunden an der Wand stammen - hat er gemeinsam mit seinem Kumpel Norman Merkel bestritten. Er war es auch, der Baumstark überhaupt erst zum Laufen und so später zum Trailrunning gebracht hat.

Wir schreiben das Jahr 2014: Deutschlands Fußballer wurden soeben im legendären Maracanã-Stadion zu Weltmeistern gekürt. Da dachten sich die damaligen Kreisliga-Kicker aus der zweiten Mannschaft des FV Muggensturm: "Wir müssen was tun." Merkel hatte damals bei einer Körpergröße von 1,80 Meter 95 Kilogramm auf den Rippen. Der heute 31-Jährige begann zu laufen. Mit fünf Kilometern ging es los. Sein Kumpel Simon schloss sich ihm 2015 an. Anfangs nahmen beide vor allem am "Mudiator" und anderen Hindernisläufen teil. Dann ging es weiter mit Halbmarathon und Marathon. Schnell steigerte sich das Duo im Training. 2017 meisterten beide einen 39 Kilometer (2 005 Höhenmeter) langen Trail-Lauf an der Zugspitze. Im vergangenen Jahr nahmen sie am Eiger-Ultra-Trail-Run über 51 Kilometer teil. Immer, wenn sie ein Ziel erreicht haben, setzen sie sich ein neues, auf das sie hinarbeiten.

Insgesamt 16 Wochen haben sich die beiden dieses Jahr auf den bisher größten Lauf ihres Lebens intensiv vorbereitet. Der von einem Profiläufer konzipierte, detaillierte Trainings- und Ernährungsplan ziert immer noch die Wände von Baumstarks Wohnung. Zwölf bis 14 Stunden trainierten die beiden pro Woche. Das sind sechs lange Laufeinheiten. Merkel, der im Außendienst arbeitetet und viel im Auto sitzt, hat seine gesamte Vorbereitung mit seiner Smartwatch getrackt: 1 200 Kilometer und ungefähr 24 000 Höhenmeter hat er dabei insgesamt zurückgelegt. Beim Eiger-Ultra-Trail-Run im schweizerischen Grindelwald sind die beiden an einem Wochenende Mitte Juli 101 Kilometer in 25 Stunden gelaufen. 6 700 Höhenmeter hoch und auch wieder runter. Über Stock und Stein geht die Strecke, die über Wengen und vorbei an der berühmten Eiger-Nordwand führt. Ausgerüstet mit Trailrunning-Stöcken und Stirnlampe ist man auf schmalen Wegen unterwegs, neben denen nicht selten metertiefe Abgründe lauern, teilweise im Stockdunkeln. "Man verliert irgendwann komplett das Gefühl für Zeit und Entfernung", berichten die Hobby-Trail-Runner. Samstagmorgens um 4 Uhr war Startschuss für den Extremlauf, der Schnellste um kurz vor 16 Uhr bereits wieder im Ziel. Die schnellste Frau brauchte 14 Stunden.

Die beiden Muggensturmer laufen für das Team OCR Pacemakers, aber Tempomacher zu sein, was Pacemaker übersetzt heißt, sei nicht der Anspruch der beiden Hobbyläufer, wie sie grinsend gestehen. Ihr Ziel war es, überhaupt ins Ziel zu kommen. Wer nach 26 Stunden nicht im Ziel ist, wird nicht gewertet. "Wir können es immer noch nicht richtig fassen": Baumstark und Merkel haben es geschafft, Hunderte andere nicht.

"Einen Teller Spaghetti, drei Packungen Pringles und fünf Liter Bouillon habe ich beim Lauf zu mir genommen", berichtet Merkel. "Es ist enorm wichtig, dem Körper genug Salz zuzuführen", erklärt Baumstark die sehr gewöhnungsbedürftige Verpflegung seines Teamkollegen. Generell achten beide aber sehr genau auf ihre Ernährung.

Das nächste große Ziel heißt Transalpin-Run. Ein Etappenlauf, bei dem man zu zweit in einer Woche die Alpen überquert. Dabei müssen in acht Etappen Trampelpfade auf einer Länge von über 270 Kilometern und mehr als 16 000 Höhenmetern bewältigt werden. Nächstes Jahr sei es noch zu früh sich diesen Traum zu erfüllen, sind sich die Kumpels einig - aber irgendwann, das kann man an der Entschlossenheit ihrer Blicke erkennen, werden sie auch dieses Abenteuer wagen.